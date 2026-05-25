Parlasco, Dino Pomi eletto sindaco. I risultati

PARLASCO – Dino Pomi (Per Parlsco) è il nuovo sindaco di Parlasco.
|CANDIDATI
|VOTI
|%
|SEGGI
|Luca Liberi
(Noi per Parlasco)
|37
|36,27
|2
|Dino Pomi
(Per Parlasco )
SINDACO
|65
|63,73
|7
Elettori: 137, Votanti: 112 (81,75%), Schede nulle: 8 Schede bianche: 2, Schede contestate: 0
Tutte le preferenze dei candidati consiglieri
- PER PARLASCO
DINO POMI
- NOI PER PARLASCO
LUCA LIBERI
La composizione del Consiglio Comunale
- Per Parlasco: Dino Pomi, Adalberto Brivio, Mattia Busi, Anna Busi, Fabio Canepari, Lucrezia Denti, Moris Manzoni, Vittorio Rancati
- Noi per Parlasco: Luca Liberi, Umberto Manzoni, Renato Pensa
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