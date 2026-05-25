Parlasco, Dino Pomi eletto sindaco. I risultati

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PARLASCO – Dino Pomi (Per Parlsco) è il nuovo sindaco di Parlasco.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
Luca Liberi
(Noi per Parlasco)		 37 36,27 2
Dino Pomi
(Per Parlasco )
SINDACO		 65 63,73 7


Elettori: 137, Votanti: 112 (81,75%), Schede nulle: 8 Schede bianche: 2, Schede contestate: 0


Tutte le preferenze dei candidati consiglieri

La composizione del Consiglio Comunale

  • Per Parlasco: Dino Pomi, Adalberto Brivio, Mattia Busi, Anna Busi, Fabio Canepari, Lucrezia Denti, Moris Manzoni, Vittorio Rancati
  • Noi per Parlasco: Luca Liberi, Umberto Manzoni, Renato Pensa

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