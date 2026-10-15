Perledo, il sondaggio sull’Amministrazione: bene il sociale, male la sicurezza

Sono 41 i partecipanti alla consultazione promossa dal vicesindaco Gumina a titolo personale. L’Amministrazione ottiene un giudizio medio di 3,07 su 5

Nessun voto individuale sarà reso pubblico: “Aondividerò le valutazioni solo con i diretti interessati”

PERLEDO – Servizi sociali promossi a pieni voti, giudizi positivi anche per comunicazione e trasporti, mentre sicurezza, manutenzione del territorio e viabilità finiscono in fondo alla classifica. Sono questi i risultati del sondaggio promosso a titolo personale dal vicesindaco Mauro Gumina, che nelle scorse settimane ha chiesto ai cittadini di esprimere un giudizio sull’operato dell’Amministrazione comunale di Perledo e di indicare le priorità per il futuro del paese.

Quarantuno le persone che hanno partecipato, di cui 36 residenti, con una valutazione media complessiva dell’Amministrazione pari a 3,07 su 5. Un giudizio sostanzialmente intermedio, che mette in luce apprezzamenti per alcuni servizi e criticità su altri fronti. “Ho promosso questa iniziativa perché chi ricopre un incarico pubblico deve sapersi mettere in discussione – spiega Gumina -. L’obiettivo non era elettorale, ma raccogliere indicazioni utili su come viene percepito il nostro lavoro e su quali siano le aspettative dei cittadini”.

Il sondaggio era stato lanciato all’inizio di ottobre, in vista della conclusione del mandato amministrativo e delle prossime elezioni comunali, con l’intenzione di raccogliere indicazioni sui cinque anni trascorsi e sulle prospettive del paese. L’iniziativa, personale e non promossa ufficialmente dal Comune, aveva suscitato le perplessità del sindaco Fabio Festorazzi, che l’aveva definita “inopportuna”, contestando soprattutto la scelta di chiedere ai cittadini di assegnare un voto ai singoli componenti del Consiglio comunale.

Anche la minoranza aveva sollevato dubbi sulle modalità di compilazione, in particolare sull’anonimato delle risposte e sulla gestione dei dati. Il questionario è stato somministrato online attraverso Google Forms, con autenticazione per evitare compilazioni multiple, e si è concluso il 10 ottobre.

Gumina ha ora reso noti i risultati, precisando che i 41 partecipanti rappresentano oltre il 10% dei votanti alle elezioni comunali del 2021 (che erano in 540). Si tratta comunque di una consultazione volontaria, realizzata esclusivamente online e senza valore statistico rappresentativo: i risultati fotografano quindi le opinioni espresse da chi ha scelto di partecipare, non quelle dell’intera popolazione.

Servizi sociali i più apprezzati, sicurezza ultima in classifica

Il giudizio complessivo sull’Amministrazione si attesta a 3,07 punti su 5, con 16 valutazioni positive, comprese tra 4 e 5, 13 giudizi intermedi pari a 3 e 12 valutazioni critiche, comprese tra 1 e 2.

A emergere con maggiore evidenza sono però le differenze tra i singoli settori.

I servizi sociali e il sostegno alle famiglie ottengono il punteggio più alto, 4,05 su 5, seguiti dalla comunicazione con 3,51 e dai trasporti con 3,39. Tra gli interventi maggiormente apprezzati figurano i servizi di trasporto organizzati dall’Amministrazione, il Campus estivo e la fibra ottica.

Più contenuti, invece, i giudizi relativi al turismo, che raccoglie una media di 2,80, e alle opere pubbliche, ferme a 2,66. In fondo alla graduatoria si collocano manutenzione del territorio e viabilità, con 2,54 punti, e soprattutto sicurezza e vigilanza, con 2,46, il risultato più basso dell’intera rilevazione.

Numeri che, pur riferiti a un campione limitato di partecipanti, evidenziano una maggiore insoddisfazione nei confronti della cura degli spazi pubblici e della sicurezza.

Il questionario non si limitava a chiedere un voto sull’Amministrazione, ma lasciava spazio anche a osservazioni e suggerimenti per il prossimo mandato. Dalle risposte aperte emergono soprattutto tre priorità: favorire la residenzialità, migliorare la manutenzione del territorio e rafforzare la sicurezza. Sul primo fronte viene sottolineata la necessità di creare condizioni che permettano ai giovani di rimanere a Perledo e alle famiglie di trovare servizi adeguati, così da mantenere vivo il paese durante tutto l’anno.

Per quanto riguarda la cura del territorio, i partecipanti chiedono maggiore continuità negli interventi su strade, sentieri, verde pubblico e frazioni. Tra le richieste figurano inoltre il potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza, insieme a una gestione dello sviluppo turistico che tenga conto anche delle esigenze quotidiane dei residenti.

Indicazioni che mettono al centro la qualità della vita, soprattutto in un territorio dove la presenza di numerose frazioni rende particolarmente importante la manutenzione della viabilità e dei collegamenti.

Non pubblicati i voti ai singoli amministratori

Resta aperta la questione che aveva alimentato maggiormente il dibattito al momento del lancio del sondaggio: la valutazione individuale dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

Il vicesindaco ha deciso, almeno per il momento, di non rendere pubblici i risultati relativi ai singoli amministratori, pur difendendo la legittimità della scelta di sottoporli al giudizio dei cittadini. “Il voto ai singoli serve come indice di gradimento per capire se il lavoro svolto è stato ritenuto soddisfacente dai cittadini – precisa Gumina -. Chiunque decida di mettersi in gioco per amministrare un Comune, deve anche essere disposto ad accettare critiche e valutazioni sul proprio operato”.

La mancata pubblicazione, spiega, è dettata da una scelta di rispetto verso il Consiglio comunale. “Il motivo per cui, in questo momento, non procedo con la pubblicazione dei voti ricevuti dai singoli, è unicamente per una questione di rispetto verso l’intero Consiglio”.

Gumina si dice comunque disponibile a condividere le valutazioni individuali con gli amministratori interessati, compreso il giudizio espresso nei suoi confronti. “L’utilità di questa votazione sarebbe quella che ciascun Consigliere prendesse coscienza di come la sua figura viene percepita e valutata all’esterno”, aggiunge il vicesindaco.

“Un sondaggio non dà tutte le risposte”

Al di là dei punteggi, Gumina considera la consultazione un’occasione per raccogliere osservazioni e riflettere sulle aspettative dei cittadini in vista del futuro amministrativo di Perledo. “Vorrei ringraziare comunque tutti i partecipanti, compresi i critici – conclude -. Un sondaggio non dà tutte le risposte, ma aiuta a porsi le domande giuste per mettere al centro i cittadini e la qualità della vita a Perledo”.

Il quadro che emerge è quello di un’Amministrazione valutata in modo diverso a seconda dei settori, con un apprezzamento più marcato per i servizi alle famiglie e richieste di maggiore attenzione alla sicurezza, alla manutenzione e alla vivibilità delle frazioni. Un risultato che non pretende di rappresentare l’intero paese, ma che offre alcuni spunti di confronto mentre si avvicina la fine del mandato amministrativo.