PGT: Cavagna atto finale, “Non si costruirà”

Alla base della decisione c’è il dietrofront della maggioranza maturato dopo la mobilitazione cittadina promossa dall’Associazione Bovara, che ha raccolto quasi 6 mila firme per scongiurare qualsiasi ipotesi di edificazione in località Cavagna. Una mobilitazione che ha coinvolto anche altre realtà del territorio, come Officina Gerenzone e il Circolo Ilaria Alpi, contribuendo a portare il tema al centro del dibattito pubblico e politico.

Con un emendamento presentato dalla maggioranza, l’aula ha stabilito e approvato in via definitiva l’azzeramento dell’indice di edificabilità dell’area. Ai proprietari dei terreni viene data la possibilità di far “decollare”, come si usa dire in gergo, i propri crediti edilizi maggiorati di quattro volte, potendoli trasferire in aree già urbanizzate o ex industriali dismesse (o di venderli ad eventuali soggetti interessati) giovando di un indice di edificabilità pari a 0,1. In buona sostanza non si può costruire a Cavagna, l’indice precedente dello 0.03 è stato azzerato, ma viene aumentato fino a 0.1 qualora si volesse costruire altrove.

Dai banchi della maggioranza, Pietro Regazzoni (PD), annunciando l’emendamento con cui è stato azzerato l’indice, ha sottolineato la capacità dell’Amministrazione di ascoltare i cittadini e di saper fare un passo indietro rispetto alle proprie scelte iniziali. A sostegno di questa posizione sono intervenuti anche Alberto Anghieri (Alleanza Verdi e Sinistra – Cambia Lecco) e Paolo Galli (Ambientalmente Lecco). Quest’ultimo dopo aver ripercorso l’iter che ha portato prima alla decisione di concedere un’edificabilità dello 0,03 e poi alla retromarcia fino all’azzeramento, ha posto l’accento sulla bontà della decisione e soprattuto dell’iter svolto: “Sono soddisfatto di questa faticosa mediazione che abbiamo fatto anche al nostro interno per poi raggiungere questo risultato”.

Letture che non hanno convinto l’opposizione, esprimendo valutazioni di segno opposto.

Lorella Cesana (Lecco Ideale), che ha presentato un emendamento poi respinto affinché fosse concesso lo 0,03 come area agricola, ha parlato di un “precedente” destinato a pesare: “Il caso Cavagna – ha detto – introduce un metro, che è quello delle 6 mila firme, necessarie per far cambiare idea alla maggioranza”. La consigliera ha poi posto l’attenzione sulla destinazione delle volumetrie riconosciute ai proprietari, auspicando che “facendo decollare quelle volumetrie altrove, e poi mi chiedo dove, non si finisca per creare nuove promesse che verranno per l’ennesima volta disattese”.

Di segno critico verso la maggioranza anche l’intervento di Andrea Frigerio (Gruppo Misto), che ha giudicato preferibile la soluzione iniziale proposta dalla maggioranza, che contemplava un indice di edificabilità fissato a 0,03. “Con l’azzeramento, il rischio è che quei prati vengano definitivamente abbandonati a se stessi e non più curati”.

Corrado Valsecchi (Orizzonte per Lecco) ha invitato l’Amministrazione a una riflessione ulteriore, proponendo di “ridare l’Imu ai proprietari dei terreni che avevano fatto richiesta e che si sono visti azzerare la possibilità di edificare”, definendo questa scelta un “gesto di responsabilità a fronte di aspettative non concesse su quei terreni”.

Cinzia Bettega (Lega) ha dichiarato di aver tratto due lezioni da questa vicenda. “La prima, bella, riguarda l’attivazione di associazioni e cittadini lecchesi che hanno passione per la propria città e grazie ai quali è stato possibile raggiungere l’obiettivo”. La seconda, decisamente più critica, riguarda la “massima sfrontatezza da parte della maggioranza, che si è dilungata in ringraziamenti e sottolineature su come questa sia stata un’opportunità per far conoscere nuove zone della città, ma la verità è che tutto ciò che hanno fatto è dovuto al fatto che le elezioni comunali sono vicine. Voi siete specialisti in una nuova disciplina sportiva che proporrò alle prossime Olimpiadi: la tripla capriola all’indietro”, ha chiosato.

Un passaggio politico che chiude formalmente il dossier Cavagna, ma che lascia aperte più di una questione sul metodo e sulle ricadute future delle scelte urbanistiche della città.