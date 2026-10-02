Piazza al Lavello per il rilancio della Fondazione: “Regione Lombardia continuerà a sostenere il sito”

Il sottosegretario regionale ha incontrato il presidente della Fondazione Pierluigi Donadoni e il sindaco Marco Ghezzi

Durante l’incontro sono state illustrate anche le esigenze legate alla manutenzione, alla conservazione e alla piena valorizzazione degli spazi del complesso

CALOLZIOCORTE – Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha visitato il complesso di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, incontrando il presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello Pierluigi Donadoni e il sindaco Marco Ghezzi. Al centro dell’incontro le prospettive di sviluppo della Fondazione, le attività in corso e le iniziative per valorizzare il complesso storico.

La visita si è svolta ieri, giovedì, e ha rappresentato un momento di confronto sulle progettualità già avviate, sui nuovi percorsi culturali e sulla programmazione degli eventi. Sono state affrontate anche le possibilità di collaborazione tra la Fondazione e gli enti territoriali.

“Il Lavello è un luogo identitario, che unisce storia, comunità e cultura – ha dichiarato Mauro Piazza –. Regione Lombardia continuerà a sostenere iniziative che rafforzino la vitalità di questo sito, valorizzando le progettualità che lo rendono un punto di riferimento per tutto il territorio”.

Il sottosegretario ha quindi richiamato l’importanza della collaborazione tra Fondazione, Comune e Regione: “Continueremo a collaborare per rendere il Lavello sempre più attrattivo, aperto e capace di generare cultura”.

Il sindaco Marco Ghezzi ha sottolineato il valore del confronto istituzionale e il sostegno al percorso di rilancio della Fondazione.

“La visita del sottosegretario Piazza al Monastero di Santa Maria del Lavello è stata l’occasione per affrontare alcuni temi legati al rilancio della Fondazione. Lo ringraziamo per il forte sostegno al Cda e, in particolare, al nuovo presidente, in carica da pochi mesi, consapevoli dell’impegnativa sfida che sta affrontando. Il Comune di Calolziocorte conferma il proprio sostegno, insieme agli altri partner – Regione, Provincia e Camera di Commercio – che hanno dimostrato di avere a cuore le sorti di questo monumento simbolo della Valle San Martino”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello Pierluigi Donadoni, che ha accompagnato Piazza nella visita e nell’illustrazione delle attività.

“Ho accolto con grande piacere la visita del Consigliere Regionale Mauro Piazza, che ha avuto modo di conoscere da vicino le attività della Fondazione e i progetti avviati per la valorizzazione e la promozione del sito. La sua presenza rappresenta un segnale di attenzione nei confronti della nostra Fondazione e del ruolo che il complesso può svolgere per il territorio. Santa Maria del Lavello non è soltanto un bene storico e architettonico da conservare, ma un luogo vivo, aperto alla comunità e capace di generare cultura, relazioni e nuove opportunità. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale costruire una rete di collaborazione tra Fondazione, enti locali, istituzioni regionali e realtà del territorio”.

Nel corso della visita sono state illustrate le attività programmate dalla Fondazione e le esigenze legate alla manutenzione, alla conservazione e alla piena valorizzazione degli spazi del complesso medievale di Santa Maria del Lavello.

Mauro Piazza ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fondazione, ribadendo l’importanza di mantenere alta l’attenzione istituzionale sul Lavello e sulle sue potenzialità come patrimonio culturale e luogo di riferimento per la comunità locale e per il territorio lombardo.

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il dialogo tra i soggetti coinvolti, valutando possibili iniziative e forme di collaborazione a sostegno del percorso di valorizzazione del complesso.