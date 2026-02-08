Pietro Radaelli primo lecchese Segretario regionale dei Giovani Democratici

Ventisette anni, già vicesegretario regionale e consigliere comunale ad Abbadia Lariana

Guiderà i GD Lombardia con il documento politico “Diritto al futuro: il tempo del coraggio”

LECCO – L’Assemblea Congressuale Regione dei Giovani Democratici della Lombardia, riunita a Milano, ha eletto Pietro Radaelli nuovo segretario regionale dell’organizzazione. Ventisette anni, già vicesegretario regionale, Radaelli succede a Tiziana Elli, dimessa dopo la nomina a vicesegretaria nazionale dei Giovani Democratici.

Il documento politico con cui è stato eletto, approvato all’unanimità, si intitola “Diritto al futuro: il tempo del coraggio”.

Radaelli vanta un lungo percorso politico e associativo: a Lecco è stato segretario della federazione provinciale dei Giovani Democratici per quasi quattro anni. Dopo la rappresentanza studentesca al liceo Grassi, è oggi consigliere comunale ad Abbadia Lariana e ha guidato Uniti a Sinistra (UniSì), la più grande lista studentesca di sinistra della Statale di Milano. È inoltre attivo da anni negli scout AGESCI, dove ricopre il ruolo di Capo Gruppo del Lecco 3.

All’assemblea erano presenti rappresentanti nazionali e regionali dei GD e del PD, tra cui Virginia Libero, Pierfrancesco Majorino, Silvia Roggiani, Alessandro Capelli e Martina Sinatori, oltre a esponenti della società civile, della politica studentesca e di altre organizzazioni giovanili del centrosinistra lombardo.

Elena Lo Monte, segretaria GD Lecco, ha commentato: “Sono orgogliosa che Pietro rappresenti Lecco in questo ruolo così importante, insieme a lui continueremo a portare avanti le battaglie fondamentali per la nostra generazione, a Lecco e in tutta la Lombardia”.

Congratulazioni anche dal PD lecchese: “Il nostro augurio di buon lavoro perché le preoccupazioni, le rivendicazioni e i sogni delle giovani generazioni, soprattutto quelle che vivono le province lombarde, possano trovare voce e rappresentanza nei Giovani Democratici. Noi daremo sicuramente il nostro contributo e il nostro sostegno.”.