Presentata la lista civica a sostegno di Filippo Boscagli: “Ascoltare per costruire”

Sede elettorale gremita venerdì sera, anche Antonio Rossi ha portato il suo sostegno a Boscagli

“Attraverso le loro esperienze positive dei candidati della lista vogliono costruire un pezzo della città di Lecco”

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, venerdì, grandissima partecipazione per la presentazione della lista civica Filippo Boscagli Sindaco di Lecco, nella sede della coalizione di via Carlo Cattaneo. Un gruppo di cittadine e cittadini, tutti senza tessere di partito ma con in comune un grande amore per la città di Lecco.

“Abbiamo lavorato sodo per arrivare alla presentazione di questa serata che rappresenta l’avvio di questa campagna elettorale – ha detto Dionigi Gianola nell’introduzione dell’incontro -. Come vedete abbiamo scelto i colori blucelesti per il logo della lista, segno tangibile della lecchesità di Filippo Boscagli che ha maturato un’esperienza di ben 19 anni da consigliere comunale. Lo ringraziamo perché il suo è un gesto coraggioso che si inserisce in un percorso di continuità che lo lega al nome di suo zio (Giulio Boscagli), già sindaco di Lecco, ma soprattutto uomo di grande umanità e cultura”.

“Filippo Boscagli è una persona leale e sincera e questo sono sicuro che farà la differenza – ha continuato Gianola -. E poi è innamorato della città di Lecco ed ha una grande capacità di ascolto: in maniera silenziosa sta già facendo un gran lavoro di ascolto sia in centro città che nei rioni. E’ per questo che oggi siamo qui a presentare 32 persone, uomini e donne della società civile, tutte di diversa età e diversa professione, che vivono Lecco ogni giorno”.

Una lista variegata che condivide il metodo di mettere al centro la persona, valorizzare la libertà di iniziativa e costruire collaborazione concreta tra istituzioni e società civile: “Oggi è il momento di presentare i protagonisti della nostra lista civica che nasce da un contesto della città di Lecco nella sua più peculiare identità – ha detto Filippo Boscagli -. Lecco nasce tra la cultura del lavoro, la cultura della famiglia e la cultura dell’educazione, in un contesto paesaggistico unico e in un contesto associativo unico. In più, se guardiamo a un tema importante di questo periodo, l’integrazione, sappiamo che Lecco l’ha sempre portata avanti attraverso il lavoro, un aspetto che purtroppo sta subendo una crisi che si riflette nel tema della sicurezza su cui bisogna intervenire attraverso l’educazione. Sempre più spesso vediamo giovanissimi commettere atti violenti perché c’è un’enorme emergenza educativa. Sicuramente vogliamo mettere mano a questa crisi che attraversa il tessuto sociale”.

“Stasera presentiamo 32 persone che hanno voluto mettere la propria faccia, il proprio impegno e soprattutto la propria storia con esperienze molto particolari e personali che rispecchiano tutti i mondi di cui stiamo parlando portando al centro mondo educativo, mondo associativo, mondo della disabilità, mondo ambientalista… – ha continuato Boscagli – Tutti loro vogliono portare un contributo positivo per costruire qualcosa di buono per questa città. Non si vuole smontare un mondo che non funziona, ma attraverso le loro esperienze positive vogliono costruire un pezzo della città di Lecco che guarda alle future generazioni e a tutti i nostri ragazzi. E’ una lista trasversale con persone che hanno voglia di sposare un progetto nuovo per la città, tanti di loro si sono proposti spontaneamente perché vogliono trovare una risposta a una mancanza della città che vivono sulla propria pelle. Vogliamo ascoltare pezzi di città che oggi non si sentono ascoltati e a tutti loro va il mio grazie perché sono un’espressione meravigliosa di una nuova possibilità”.

Ospite d’onore della serata Antonio Rossi che ha portato il suo sostegno a Filippo Boscagli: “Vedo un grandissimo entusiasmo e faccio i complimenti a queste 32 persone che hanno deciso di mettersi a disposizione e non è affatto scontato. Filippo Boscagli arriva da una grandissima esperienza in consiglio comunale e può contare su una coalizione che lavora per lui, ed è quello che dobbiamo fare tutti da qui al giorno delle elezioni. Adesso dobbiamo dare il meglio di noi stessi”.

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I nomi della lista civica Filippo Boscagli Sindaco di Lecco