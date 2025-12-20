Protezione Civile: approvato ordine del giorno per il nuovo Centro di Emergenza a Galbiate

Un’infrastruttura strategica per rafforzare sicurezza, formazione e gestione delle emergenze

Zamperini: “Quando si parla di sicurezza, prevenzione e tutela dei cittadini, il territorio sa fare squadra”

LECCO – “Il progetto e la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza di Galbiate rappresentano una necessità concreta e non più rinviabile, condivisa all’unanimità dagli stakeholder territoriali, al fine di garantire risposte efficaci alle esigenze di sicurezza e protezione civile dell’intera provincia di Lecco”. Lo dichiara Giacomo Zamperini, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario dell’Ordine del Giorno, sottoscritto anche dal Sottosegretario regionale della Lega, Mauro Piazza, e dal Consigliere regionale Gianmario Fragomeli, approvato nell’ambito del Bilancio Regionale di previsione 2026–2028 per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza (CPE) nella provincia di Lecco.

“Questo Ordine del giorno nasce da un lavoro corale e da una forte condivisione territoriale, costruita insieme agli enti locali, alle istituzioni e a tutte le realtà coinvolte, al di là delle appartenenze politiche. Quando si parla di sicurezza, prevenzione e tutela dei cittadini, il territorio sa fare squadra. Ringrazio l’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – sottolinea Zamperini – per l’attenzione e il sostegno costante al sistema di Protezione Civile lombardo, così come il Sottosegretario Mauro Piazza, con il quale abbiamo seguito con grande impegno questo percorso fin dalle prime fasi, e il Consigliere regionale Gianmario Fragomeli, con cui abbiamo collaborato in maniera costruttiva nell’interesse del territorio lecchese”.

“Un ringraziamento speciale va, infine, ai numerosi amministratori locali che hanno contribuito alla rete e a Domizia Mornico, Presidente del Comitato Coordinamento Volontariato Protezione Civile Lecco” aggiunge Zamperini.

Sul provvedimento interviene anche Mauro Piazza: “L’approvazione dell’Ordine del giorno per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza di Galbiate rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del sistema di Protezione Civile della Provincia di Lecco. Si tratta di un progetto strategico, condiviso con il territorio e costruito ascoltando le esigenze operative di volontari ed enti locali. Con questa iniziativa, Regione Lombardia conferma il proprio impegno a garantire sicurezza, prevenzione e capacità di risposta alle emergenze, valorizzando il lavoro straordinario delle donne e degli uomini della Protezione Civile lecchese”.

Il nuovo Centro Polifunzionale di Emergenza, previsto nell’area dell’ex cava Valle Oscura a Galbiate, rappresenterà un’infrastruttura strategica per il sistema provinciale di Protezione Civile, che conta circa 2mila volontari suddivisi in 53 gruppi e opera quotidianamente in sinergia con la Provincia di Lecco, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Nazionale Alpini.

“Non si tratta soltanto di una struttura più adeguata e dignitosa per chi vi opererà – prosegue Zamperini – ma di una vera e propria svolta strategica: un luogo moderno e funzionale dedicato alla formazione, all’addestramento, al coordinamento operativo e alla gestione delle emergenze, capace di rafforzare significativamente l’efficacia del nostro sistema di Protezione Civile”.

L’Ordine del giorno impegna Regione Lombardia a supportare la proposta degli enti locali nella progettazione e realizzazione della struttura, affiancando il territorio nella realizzazione di un’opera di grande rilevanza strategica. Nelle prossime settimane saranno avviati tavoli di confronto per definire il percorso più efficace e individuare le fonti di finanziamento più idonee.