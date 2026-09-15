Protezione civile, Piazza: “Quattro milioni per mezzi e attrezzature: sostegno concreto ai Comuni lombardi”

La misura coinvolgerà Comuni singoli o associati, Unioni, Comunità montane ed Enti Parco, a condizione che operino con realtà della Protezione civile

ll sottosegretario Mauro Piazza: “Essere vicini ai territori con atti concreti, non con le parole”

LECCO – Regione Lombardia rafforza il sistema di Protezione civile con un investimento di 4 milioni di euro destinato ai Comuni e agli enti territoriali. La Giunta regionale ha approvato i criteri del bando 2027-2028, che finanzierà l’acquisto di mezzi e attrezzature necessarie alle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

“È una misura che potenzia in modo concreto la capacità operativa dei territori – spiega il sottosegretario regionale Mauro Piazza –. La Lombardia investe su strumenti che permettono ai Comuni e ai volontari di intervenire con tempestività. È una scelta politica chiara: essere vicini ai territori con atti concreti, non con le parole”.

Il bando sarà rivolto ai Comuni, singoli o associati, alle Unioni, alle Comunità montane e agli Enti Parco che operano con un Gruppo comunale o intercomunale di Protezione civile oppure collaborano con un’organizzazione di volontariato iscritta all’Elenco regionale. L’obiettivo è dotare i territori di mezzi moderni e attrezzature aggiornate, migliorando la capacità di risposta nelle situazioni di emergenza e rafforzando la rete provinciale e locale.

Tra le dotazioni finanziabili figurano fuoristrada e pick-up 4×4, autocarri e furgoni, macchine movimento terra, rimorchi, generatori, tende per l’accoglienza della popolazione e attrezzature logistiche destinate ai campi operativi. Potranno inoltre essere finanziati sistemi di comunicazione e terminali radio, strumenti necessari per coordinare le squadre di volontari durante gli interventi.

Il contributo regionale potrà coprire fino al 90% della spesa, mentre ai Comuni sarà richiesto un cofinanziamento minimo del 10%. L’importo massimo finanziabile sarà di 100.000 euro, con la possibilità di arrivare a 150.000 euro per l’acquisto di autocarri e furgoni.

“Questa misura – conclude Piazza – rende la Lombardia più forte nelle emergenze. La nostra Protezione civile è un’eccellenza nazionale grazie ai volontari e agli enti locali: con questi contributi diamo loro strumenti concreti per continuare a essere un presidio fondamentale di sicurezza e solidarietà per le comunità”.

Il sottosegretario ha infine ringraziato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, “per l’attenzione costante verso il sistema lombardo di Protezione civile e per il sostegno garantito nell’attuazione di questa misura”.