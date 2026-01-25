Provincia di Lecco, dalla Lega attestati di stima per Alessandra Hofmann

Vertici del partito e parlamentari del territorio elogiano il lavoro svolto e la solidità della sua guida amministrativa

“Una vittoria importante per tutto il centrodestra, una vittoria della lealtà e di chi ha sempre creduto in lei”

LECCO – A seguito della riconferma della presidente Hofmann tanti gli attestati di stima da parte del centro destra.

La Lega provinciale di Lecco esprime grande soddisfazione per la conferma di Alessandra Hofmann alla Presidenza della Provincia, definendola una vittoria importante per tutto il centrodestra, una vittoria della lealtà e di chi ha sempre creduto in lei: “Alessandra Hofmann ha dimostrato in questi anni competenza, serietà e una visione chiara del territorio, lavorando con concretezza e ascolto a servizio dei Comuni e dei cittadini lecchesi. La sua riconferma è il riconoscimento di un lavoro svolto con responsabilità e determinazione.”

“Come Segretari provinciali, esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato: oggi è davvero un bel giorno. È la dimostrazione che la coerenza, la lealtà e il gioco di squadra pagano, e che il centrodestra, quando è unito, sa offrire risposte credibili e amministratori all’altezza delle sfide. A nome di tutta la nostra comunità politica del centrodestra, rivolgiamo ad Alessandra Hoffman i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che continuerà a guidare la Provincia di Lecco con lo stesso impegno e la stessa passione che l’hanno sempre contraddistinta.”

Ai messaggi di congratulazioni si aggiungono anche quelli del segretario regionale della Lega Lombarda, senatore Massimiliano Romeo, e del segretario provinciale della Lega di Lecco, Daniele Butti: “Complimenti ad Alessandra Hoffman, riconfermata presidente della Provincia di Lecco. La sua rielezione rappresenta una vittoria importante per tutto il centrodestra e, soprattutto, per chi ha sempre creduto in lei senza tentennamenti, anche nei momenti più complessi. La sua riconferma è il riconoscimento di un lavoro svolto con responsabilità e determinazione”.

“Alessandra Hoffman – rimarca Daniele Butti – ha dimostrato in questi anni competenza, serietà e una visione chiara del territorio, lavorando con concretezza e ascolto a servizio dei Comuni e dei cittadini lecchesi. Come segretario provinciale, esprimo grande soddisfazione per questo risultato: oggi è davvero un bel giorno. È la dimostrazione che la coerenza, la lealtà e il gioco di squadra pagano, e che il centrodestra, quando è unito, sa offrire risposte credibili e amministratori all’altezza delle sfide”.

Ai complimenti si unisce anche l’onorevole Eugenio Zoffili, deputato del collegio e capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei deputati: “Faccio i miei complimenti ad Alessandra Hofmann, riconfermata Presidente della Provincia di Lecco. Una notizia importante, che certifica l’ottimo lavoro svolto in questi anni e pone le basi per continuare nel percorso di competenza e buongoverno, col sostegno della Lega. Ad Alessandra e a tutta la sua squadra i migliori auguri per i futuri impegni al servizio dei cittadini e del territorio lecchese. Ora tutti al lavoro per Carlo Piazza sindaco di Lecco, dove il centrodestra unito potrà ottenere un’altra grande vittoria e liberare il Capoluogo dalla sinistra!”.

Sulla stessa linea anche il senatore Roberto Calderoli: “Rivolgo le mie congratulazioni ad Alessandra Hofmann per la sua meritata riconferma alla presidenza della Provincia di Lecco. Ho avuto il piacere di conoscere di persona la presidente Hofmann poco più di un mese fa, in un evento celebrativo dei primi 30 anni della provincia di Lecco, e nel mio intervento avevo ribadito, come ripeto sempre, che le Province sono un’istituzione intermedia fondamentale per svolgere quelle funzioni che né i Comuni né le Regioni sono in grado di fare, e proprio per questo ritengo assolutamente necessario uscire dal limbo in cui si trovano ora. Sono e resto assolutamente convinto della loro importanza, che sia necessario avere questo ente pubblico nel pieno delle sue funzioni per garantire servizi essenziali alla vita quotidiana dei cittadini: faccio un esempio chiaro per tutti, la manutenzione delle strade provinciali, giusto per essere chiari su un tema che tutti hanno sotto gli occhi, quotidianamente. Pochi giorni fa il Senato ha votato per la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia e confido che questo possa dare la spinta per riprendere il percorso anche a livello nazionale. Personalmente non mollerò in questa battaglia per la reintroduzione delle Province e conto di parlarne nuovamente con il Presidente Meloni, che spero di convincere a riguardo entro la fine della legislatura. Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli.