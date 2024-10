Provincia. Simone Brigatti è il nuovo consigliere delegato Apaf

Il consigliere neoeletto a Villa Locatelli prende il posto di Mattia Micheli

“La scuola alberghiera? Un patrimonio da sostenere con assoluto impegno”

LECCO – “Il Cfpa Casargo potrà sempre contare sul massimo supporto della Provincia”. È questa la promessa di Simone Brigatti, consigliere della neoletta Amministrazione provinciale delegato ai rapporti con Apaf, ente gestore della scuola alberghiera.

Brigatti, 34 anni, laureato in Economia e consigliere comunale a Lecco, subentra in questo delicato ruolo a Mattia Micheli, che lo ricopriva dal 2022. Proprio al suo predecessore vanno le parole di Brigatti: “Vorrei ringraziare Mattia Micheli per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, come consigliere delegato ad Apaf – afferma Brigatti – Posso assicurare che dedicherò ogni energia per continuare ad assicurare il sostegno della Provincia al Cfpa di Casargo, un istituto da tutti riconosciuto come un fiore all’occhiello del nostro territorio, attivo in numerose iniziative di carattere nazionale e internazionale”.

Martedì sera, in occasione della tradizionale cena aperta ai genitori, curata dagli studenti delle classi terze, è stato presentato alle famiglie degli allievi. “Ho ricavato un’ottima impressione dall’istituto – continua Brigatti – Ho avuto modo di conoscere un personale molto preparato e attento alle esigenze degli studenti, e dei ragazzi capaci di operare con grande entusiasmo e professionalità. A breve sarò a Casargo per un nuovo sopralluogo, che mi permetterà di familiarizzare ancora di più con la logistica e le attività portate avanti dalla scuola”. Quali sono gli impegni che nei prossimi mesi vedranno Cfpa e Provincia lavorare insieme? “In questa prima fase la nostra attenzione, come ente provinciale, è rivolta soprattutto all’offerta formativa. A settembre è stato inaugurato il nuovo corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio, che si aggiunge alle tradizionali articolazioni di cucina, sala e pasticceria. Al contempo, il Cda è al lavoro per inaugurare, nel prossimo anno scolastico, un ulteriore indirizzo: Operatore della promozione dell’accoglienza e del turismo. Si tratta di innovazioni di grande peso, alle quali la Provincia garantirà il massimo sostegno”.

Mattia Micheli, confermato nel ruolo di consigliere provinciale al termine delle elezioni del 29 settembre, traccia un bilancio dei suoi trenta mesi come delegato ad Apaf. “Sono stati due anni e mezzo ricchi di soddisfazioni – afferma – Al Cfpa di Casargo ho incontrato persone di grande valore, dal Cda ai singoli componenti del personale, che ogni giorno mettono al servizio degli studenti professionalità e competenza. A tutti loro va il mio plauso e il mio ringraziamento, per aver assicurato alla scuola alberghiera un livello di assoluta eccellenza. Sicuramente la Provincia continuerà a fare il possibile per garantire il proprio sostegno al Cfpa, che, con l’apertura di due nuovi corsi, uno già attivo e uno previsto per il 2025-26, potrà ampliare ulteriormente la propria utenza”.

Nel corso della cena per le famiglie, è stato presentato anche il nuovo assessore a Istruzione e Formazione della Provincia. Un volto molto noto in Valsassina, dal momento che si tratta del sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Insieme a Brigatti, sarà il principale interlocutore di Apaf all’interno dell’Amministrazione provinciale. “Sono molto felice di potere dialogare con la scuola di Casargo, un istituto in continua crescita – afferma Pasquini – Il corso di Operatore agricolo focalizzato sulla professione di casaro, appena partito, e il corso di Accoglienza e turismo, previsto per il 2025-26, sono due nuove importanti opportunità, messe a punto al termine di un percorso condiviso tra Apaf, istituzioni e realtà economiche del territorio. Come Provincia continueremo a offrire al Cfpa il massimo appoggio verso ogni iniziativa volta a promuovere la crescita dell’istituto”.

Ai consiglieri provinciali Antonio Pasquini e Simone Brigatti vanno gli auguri del presidente di Apaf Francesco Maria Silverij: “A loro, va il nostro più sentito ringraziamento, per avere voluto rinnovare l’impegno e la stima verso l’operato del Consiglio di Amministrazione del Cfpa Casargo. Mi preme inoltre ringraziare particolarmente il vicepresidente Mattia Micheli, per aver sempre garantito la massima vicinanza alla scuola alberghiera, raccogliendo con attenzione e sensibilità le problematiche che in questi anni gli sono state sottoposte. A lui – conclude Silverj – i miei migliori auguri per il rinnovato e prestigioso incarico che continuerà ad assumere in Provincia di Lecco”.