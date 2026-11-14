Psicologia delle cure primarie, nel Lecchese 10.500 prestazioni dal 2024

Da tre a nove Case di Comunità coinvolte in meno di tre anni e oltre 3.200 pazienti conteggiati nei diversi periodi

I dati presentati a Merate durante un incontro promosso dal consigliere regionale Giacomo Zamperini. Baffi: “Un servizio che vogliamo rendere stabile nella sanità lombarda”

LECCO – Oltre 10.500 prestazioni psicologiche erogate dal 2024 ad agosto 2026, con un servizio progressivamente esteso da tre a nove Case di Comunità. Sono i numeri della psicologia delle cure primarie nel territorio dell’ASST di Lecco, illustrati durante l’incontro “Lo psicologo delle cure primarie – Il modello lombardo guarda al futuro”, organizzato a Merate dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

Un bilancio che restituisce la crescita di un servizio nato per avvicinare il supporto psicologico ai cittadini, intercettando le situazioni di disagio prima che possano aggravarsi e offrendo un primo punto di riferimento a persone e famiglie che attraversano momenti di difficoltà.

All’incontro hanno partecipato anche Patrizia Baffi, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia e prima firmataria della legge istitutiva, Fabio Muscionico, dirigente psicologo dell’area Monza-Lecco, Gianluca Peschi, direttore sociosanitario dell’ASST di Lecco, Cinzia Sacchelli, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Cure Primarie dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, e Giovanni Buonocore, direttore del Pronto Soccorso di Merate.

A fotografare l’evoluzione del servizio sono soprattutto i dati raccolti dall’ASST di Lecco, che mostrano un aumento costante delle prestazioni e dei pazienti raggiunti.

Nel 2024, primo anno di applicazione della legge regionale, erano state erogate 2.250 prestazioni a 690 pazienti, attraverso tre Case di Comunità. Nel 2025 le strutture coinvolte sono diventate cinque, con 3.750 prestazioni e 1.150 pazienti. Nei primi otto mesi del 2026 il servizio ha raggiunto nove Case di Comunità, arrivando a 4.500 prestazioni e 1.380 pazienti. Una crescita significativa, soprattutto considerando che le prestazioni registrate nei primi otto mesi del 2026 hanno già superato quelle dell’intero anno precedente.

“Dal 2024 ai primi otto mesi del 2026, nel territorio dell’ASST di Lecco sono state erogate complessivamente circa 10.500 prestazioni, con 3.220 pazienti conteggiati nei diversi periodi. Un dato che dimostra quanto questo servizio sia necessario e quanto sia importante continuare a svilupparlo”, sottolinea Zamperini. Il consigliere regionale evidenzia anche la necessità di far conoscere maggiormente questa opportunità: “Spesso chi attraversa un momento di difficoltà momentaneo non sa a chi rivolgersi o tende a chiedere aiuto soltanto quando il disagio è diventato più grave e troppo pesante da sopportare”.

Il servizio è stato istituito con la legge regionale numero 1 del 25 gennaio 2024, che ha previsto l’inserimento di almeno uno psicologo nell’ambito delle Case di Comunità e della rete sanitaria territoriale. L’obiettivo è rendere il sostegno psicologico più accessibile e vicino ai cittadini, attraverso interventi di prevenzione, valutazione e supporto nelle prime fasi del disagio, senza dover necessariamente attendere che una situazione evolva in una condizione più complessa.

Gli psicologi operano in collegamento con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti, oltre che con i consultori, i servizi sociali e le altre strutture sanitarie. L’accesso può avvenire anche attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA) delle Case di Comunità. Il servizio si rivolge a persone e famiglie che affrontano difficoltà psicologiche, relazionali o legate a particolari momenti della vita, offrendo un primo intervento e, quando necessario, orientando verso percorsi specialistici.

Una modalità di assistenza che mira anche a evitare il ricorso improprio ai Pronto Soccorso per situazioni che potrebbero essere affrontate più tempestivamente sul territorio. “In un mondo in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente, dobbiamo ricordare che nessuna tecnologia può sostituire l’ascolto, l’empatia e il valore di una relazione umana, tanto nel rapporto con uno psicologo quanto nella vita quotidiana”, osserva Zamperini.

In Lombardia oltre 38 mila prestazioni nel 2025

Il quadro locale si inserisce in un sistema regionale che nel 2025 ha raggiunto 110 Case di Comunità, pari al 73% di quelle attivate dalle ASST, con 59 psicologi psicoterapeuti assunti, di cui 37 a tempo indeterminato e 22 a tempo determinato. Nello stesso anno sono state rendicontate 38.014 prestazioni psicologiche a beneficio di 5.697 persone, tra cui 1.002 minori, 376 giovani sotto i 24 anni, 3.171 adulti e 1.148 ultrasessantacinquenni.

Dai dati presentati emerge inoltre come le richieste di supporto riguardino soprattutto difficoltà relazionali, eventi traumatici e problemi legati alle diverse fasi della vita. Tra le prestazioni più frequenti figurano i colloqui di sostegno psicologico, oltre alle attività di accoglienza, consultazione e valutazione.

“Gli esiti del monitoraggio dell’attuazione confermano quanto il servizio sia coerente con il crescente bisogno di attenzione, prevenzione e cura nell’ambito della salute mentale”, spiega Patrizia Baffi, presidente della Commissione Sanità regionale. Per il triennio 2024-2026 la Regione ha previsto una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro all’anno. Il servizio è stato inoltre inserito nelle Regole di Sistema della sanità lombarda attraverso una deliberazione dell’agosto 2026, mentre è previsto il proseguimento del finanziamento anche nel 2027. “In Consiglio regionale e in Commissione Sanità opereremo affinché il servizio di psicologia delle cure primarie diventi, anche per il futuro, pilastro stabile dell’offerta sociosanitaria in Lombardia”, aggiunge Baffi.

La sfida: rendere il supporto psicologico sempre più vicino ai cittadini

Il potenziamento delle Case di Comunità e l’aumento delle prestazioni rappresentano un passo avanti nell’organizzazione dell’assistenza psicologica territoriale, anche se i dati sull’attività svolta non consentono, da soli, di misurare quanto della domanda complessiva venga effettivamente soddisfatto.

La sfida resta quella di garantire continuità al servizio, rafforzarne la diffusione e favorire un accesso tempestivo, soprattutto per chi tende a rimandare la richiesta di aiuto. “La psicologia delle cure primarie permette di avvicinare il supporto alle persone, intercettare prima le fragilità e accompagnare anche le famiglie”, ribadisce Zamperini, ringraziando Baffi e i professionisti intervenuti al confronto di Merate.

Un percorso che nel Lecchese ha già visto crescere sensibilmente l’offerta in meno di tre anni e che punta a consolidare la salute psicologica come parte integrante dell’assistenza sanitaria di prossimità, al pari delle altre esigenze di cura dei cittadini.