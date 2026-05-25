Referendum Colico: affluenza al 39,2% nella prima giornata di voto

Urne aperte fino alle ore 15 di oggi per esprimersi sul possibile cambio di provincia

Decisivo il raggiungimento del quorum, altrimenti la parola tornerà al Consiglio Comunale

COLICO – Colico vive ore decisive per il proprio futuro amministrativo e territoriale. È infatti in corso il referendum consultivo chiamato a stabilire se il Comune debba avviare il percorso per il passaggio dalla Provincia di Lecco alla Provincia di Sondrio, una scelta che negli ultimi mesi ha acceso il dibattito politico e cittadino.

Alle ore 23 di ieri sera, domenica 24 maggio, l’affluenza alle urne aveva raggiunto il 39,25% degli aventi diritto al voto, dato che mantiene ancora aperta la partita sul raggiungimento del quorum, obiettivo fondamentale per rendere valida la consultazione. Un traguardo considerato possibile, ma non affatto scontato.

Qualora infatti il quorum non venisse raggiunto, la decisione finale tornerebbe nelle mani del Consiglio Comunale, che dovrebbe quindi assumersi la responsabilità politica di proseguire o meno il percorso istituzionale legato al cambio di provincia.

La consultazione referendaria era stata ufficialmente fissata per le giornate del 24 e 25 maggio dopo la decisione della Commissione Comunale, che aveva scelto di anticipare la data inizialmente ipotizzata del 6 settembre.

Una scelta maturata recependo l’indirizzo espresso in precedenza dal Consiglio Comunale, che aveva sollecitato l’Amministrazione a procedere nel più breve tempo possibile con la consultazione popolare. Dopo la decisione della Commissione era quindi iniziato l’iter ufficiale con l’adozione del decreto del sindaco per l’indizione del referendum.

Da quel momento si è aperta anche la campagna referendaria, che nelle ultime settimane ha visto confrontarsi apertamente le due anime del dibattito cittadino.

Da una parte il comitato “Il Bitto sposerà l’agone?”, favorevole al passaggio in Provincia di Sondrio, dall’altra il comitato “Colico Resta a Lecco”, schierato invece per mantenere l’attuale appartenenza alla provincia lecchese. Entrambi i gruppi hanno promosso nelle scorse settimane due serate informative pubbliche, organizzate con l’obiettivo di spiegare ai cittadini i pro e i contro dell’eventuale trasferimento amministrativo.

Gli incontri hanno rappresentato momenti importanti di confronto pubblico, durante i quali sono stati affrontati temi legati ai servizi, alla gestione territoriale, alle prospettive economiche, ai rapporti istituzionali e all’identità territoriale di Colico.

La consultazione rappresenta dunque uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni per il paese, chiamato a esprimersi su una scelta destinata ad avere possibili ripercussioni amministrative, politiche e territoriali di lungo periodo.

Con il voto ancora aperto nella giornata di oggi, l’attenzione resta concentrata soprattutto sul dato dell’affluenza e sulla possibilità di raggiungere il quorum necessario per rendere valida la consultazione popolare.