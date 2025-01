Regione: bando da oltre 33milioni per interventi di riqualificazione energetica

Il nuovo bando mira a finanziare interventi per edifici pubblici e patrimonio residenziale

LECCO – È stata approvata la nuova iniziativa “Bando SEED PA – Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici”. Questo significativo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, supporta gli enti pubblici nel realizzare interventi di ristrutturazione e riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica di edifici e impianti pubblici, nonché per potenziare l’efficienza del patrimonio residenziale pubblico.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 33.850.000 euro, di cui 28.500.000 euro destinati a interventi su edifici di proprietà di Enti Pubblici ad uso pubblico, e 5.350.000 euro destinati a interventi su immobili destinati ai Servizi Abitativi Pubblici, di proprietà delle ALER e dei Comuni appartenenti alle prime cinque classi di fabbisogno, secondo il PRERP 2014-2016.

Negli ultimi anni, Regione Lombardia ha promosso diverse iniziative per l’efficientamento e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli Enti locali (bando RECAP), nonché per finanziare interventi di eco-efficienza energetica e sostenibilità su edifici destinati ai Servizi Abitativi Pubblici, di proprietà delle ALER e dei Comuni lombardi (bando ECOSAP).

“La riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico è fondamentale non solo per ridurre le emissioni atmosferiche, ma anche per contenere i costi di gestione a carico degli Enti proprietari e degli utenti finali, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane” dichiara Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Inoltre, aggiunge: “Questa misura rappresenta un’opportunità strategica per rispondere alle esigenze di sostenibilità e modernizzazione del patrimonio pubblico, costituendo un passo concreto verso un futuro più sostenibile ed efficiente e migliorando al contempo la qualità della vita dei cittadini”.

“Ringrazio l’Assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di una tematica di grande attualità, come l’efficientamento energetico, che rappresenta una priorità per il futuro del nostro territorio” conclude Mauro Piazza.