Regione Lombardia, si è dimessa l’assessore al Turismo Barbara Mazzali

Le deleghe temporaneamente assunte dal presidente Fontana

“Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive”

MILANO – L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di martedì 22 ottobre. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Regione Lombardia attraverso una nota diffusa ieri, mercoledì.

A seguito delle dimissioni, il presidente Attilio Fontana assumerà temporaneamente le deleghe dell’assessorato.

“Ringrazio Barbara Mazzali – ha commentato Fontana – per il lavoro svolto durante il suo mandato e rivolgo a lei un sincero augurio per le attività future. Con lei la Giunta ha portato avanti progetti importanti, sempre nel segno di una leale collaborazione”, ha sottolineato il governatore lombardo.

Durante il suo incarico, Mazzali ha seguito diversi progetti legati alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio lombardo, con particolare attenzione alla sinergia tra turismo, cultura e moda.

“È una decisione che prendo con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia” ha dichiarato l’ex assessore. “Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo”.