Regione Lombardia visita il Forte Montecchio Nord, fondi per la tutela e valorizzazione

Il Forte Montecchio Nord di Colico è stato acquistato da Regione Lombardia nel 2024

Zamperini: “È nostro dovere preservare e rendere accessibili questi luoghi”

COLICO – Una task force composta dai Consiglieri regionali Anna Dotti, Michele Schiavi e Alberto Mazzoleni (FdI), Silvana Snider (Lega), Gian Mario Fragomeli (PD) e Paola Pollini (M5Stelle), dal Presidente della Commissione speciale Territori montani Giacomo Zamperini e dal Sottosegretario regionale ai Controlli, Demanio e Digitalizzazione Ruggero Invernizzi, ha visitato, lunedì 19 maggio, il Forte Montecchio Nord, un avamposto militare fortificato risalente alla prima guerra mondiale acquistato nel 2024 da Regione Lombardia. Ad accoglierli il Sindaco di Colico Monica Gilardi e il Sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, insieme al Presidente del “Museo della Guerra Bianca” Walter Belotti.

Il Presidente della Commissione speciale Territori montani Giacomo Zamperini dichiara: “La Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine e per i rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera ha toccato oggi con mano la realtà di Forte Montecchio, acquisito lo scorso anno da Regione Lombardia con l’intento di valorizzarne il patrimonio storico e culturale: questa realtà riveste un valore inestimabile e vogliamo assolutamente la sua tutela e valorizzazione, innanzitutto attraverso la messa in sicurezza del complesso monumentale e garantendo una costante manutenzione a cui si deve accompagnare un’adeguata e significativa promozione culturale. È nostro dovere preservare e rendere accessibili questi luoghi, affinché possano continuare a raccontare la storia alle future generazioni e possano al tempo stesso fungere anch’essi da volano e catalizzatore turistico in un territorio a forte vocazione naturale e paesaggistica”.

Il Forte Montecchio Nord, situato a Colico, è una fortezza della Prima Guerra Mondiale considerata una delle meglio conservate in Europa. Regione Lombardia ha acquisito il complesso storico monumentale nel 2024 e, in collaborazione con ERSAF, Comune di Colico e l’Associazione Museo della Guerra Bianca, si è impegnata a valorizzarlo e a rivalutare la sua storia e la memoria collettiva.

Regione Lombardia garantirà 250.000 euro (50.000 per ogni annualità fino al 2028) per la manutenzione ordinaria. Altri 770.000 euro (200.000 per ogni annualità dal 2025 al 2027 e 170.000 nel 2028) sono messi a disposizione dall’istituzione regionale per interventi manutentivi di recupero e di ripristino.