Rette Alzheimer, Fragomeli (PD): “In Regione tutto è immobile, famiglie e Rsa lasciate sole”

Gian Mario Fragomeli denuncia l’assenza, a suo giudizio, di misure regionali dopo mesi di attesa e richiama le sentenze sul pagamento delle rette nelle Rsa

LECCO – La questione delle rette per i pazienti affetti da Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative torna al centro del confronto in Regione Lombardia. Il tema è stato sollevato nuovamente in Consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta durante il question time.

Al centro dell’intervento c’è l’esigibilità delle rette per le persone che necessitano di assistenza ad alta integrazione sanitaria. Secondo quanto riferito da Fragomeli, la risposta ricevuta dalla Regione non avrebbe fornito le misure attese dal gruppo consiliare del Pd.

“Oggi, in Consiglio regionale, siamo tornati a sollecitare con un’interrogazione la Giunta in merito all’esigibilità delle rette per i pazienti affetti da Alzheimer e da altre malattie neurodegenerative che necessitano di assistenza ad alta integrazione sanitaria, ricevendo l’ennesima risposta negativa da parte della Regione”, fa sapere il consigliere regionale del Pd.

Nel suo intervento, Fragomeli richiama anche il tavolo di lavoro interregionale costituito nel luglio scorso. Secondo il consigliere, la sua istituzione arriva dopo un anno e mezzo di sollecitazioni in Aula da parte del Pd sulla questione delle sentenze che, secondo quanto riferito nel comunicato, sollevano alcune famiglie dall’onere del pagamento della retta.

“Annunciare un tavolo di lavoro interregionale, costituitosi solo lo scorso luglio dopo che da un anno e mezzo, in Aula, evidenziamo l’incapacità di dare concrete risposte alle numerose sentenze che sollevano le famiglie dall’onere del pagamento della retta, significa non aver concluso nulla”, sostiene Fragomeli.

Il consigliere allarga quindi il confronto anche al livello nazionale, affermando che nemmeno il Parlamento e il Governo italiano avrebbero ancora concluso l’iter necessario per affrontare la questione. Una valutazione che inserisce il problema delle rette nel rapporto tra competenze regionali e interventi nazionali.

“Nemmeno il Parlamento e il Governo italiano hanno concluso nulla, alla faccia dell’utilità di avere lo stesso colore politico in entrambi i livelli istituzionali”, aggiunge il consigliere dem.

Nel mirino del rappresentante del Pd ci sono anche i tempi degli eventuali provvedimenti regionali. Fragomeli riferisce che, nei mesi precedenti, la Giunta avrebbe indicato la necessità di attendere gli adempimenti nazionali e di valutare misure per accompagnare famiglie e strutture. Secondo il consigliere, però, a queste indicazioni non sarebbero seguiti provvedimenti regionali.

“In tutti questi mesi la Giunta ci ha risposto di attendere, che stavano valutando misure, in attesa degli adempimenti nazionali, per accompagnare famiglie e strutture, ma non è seguito niente, né una delibera della Giunta, né una regola di sistema, nessun intervento nelle more della normativa nazionale”, afferma Fragomeli.

Il consigliere pone quindi l’attenzione sulle possibili conseguenze che, secondo la sua posizione, potrebbero derivare dall’attuale situazione. Nel suo intervento richiama le sentenze, il numero dei ricorsi e la possibilità che le difficoltà legate ai pagamenti delle rette abbiano ripercussioni anche sull’accoglienza nelle Rsa.

“L’urgenza di dare risposte come può sposarsi con la costituzione di un tavolo interregionale? Perché le sentenze parlano chiaro, i ricorsi continuano ad accumularsi e verosimilmente, a fronte del rischio di non ricevere i pagamenti, le Rsa inizieranno a non accogliere tutte le domande di ingresso in struttura e continuerà a regnare il caos per le famiglie”, sostiene.

Fragomeli conclude richiamando anche la sua attività di visita nelle Rsa del Lecchese e chiedendo un intervento regionale sulla questione.

“La verità è che Regione Lombardia non ha fatto nemmeno mezzo passo in avanti in tutti questi mesi e sperare che Roma ora sistemi la situazione in tempi celeri è molto complicato. In definitiva, nonostante le promesse fatte, famiglie e Rsa sono state lasciate sole, come sto vedendo nel mio lungo percorso di visite nelle Rsa lecchesi. In questa generalizzata confusione e inadeguatezza normativa, a fronte di una giurisprudenza che ha delineato nuove responsabilità, Regione dovrebbe fare ben altro”, conclude il consigliere Pd.