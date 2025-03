Rigenerazione urbana, dibattito sul futuro dell’ex Eusider

Il Consiglio Comunale chiamato ad esprimersi sull’intervento che riguarderà l’area dismessa tra Corso Martiri e via dell’Isola

In commissione ‘botta e risposta’ tra Valsecchi (Appello per Lecco) e l’assessore Rusconi

LECCO – Il progetto di rigenerazione dell’ex Eusider tra Corso Martiri e via dell’Isola al centro della commissione V che si è svolta mercoledì sera. L’assessore all’Urbanistica Giuseppe Rusconi e il Dirigente Alessandro Crippa hanno illustrato l’oggetto della delibera sulla quale sarà chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale nella prossima seduta. “Si tratta di un ‘permesso di costruire convenzionato/autorizzazione alla deroga secondo l’articolo 40 bis della legge regionale sul governo del territorio ed individuazione diversa tipologia di attrezzature pubbliche o di interesse generale’ ” ha spiegato l’assessore, illustrando poi il progetto presentato dai privati.

L’area interessata dall’intervento come detto è quella dell’ex Eusider, poco più di 5.600 metri quadri: qui, in deroga al Pgt, l’immobile ottocentesco dismesso che si affaccia su Corso Martiri verrà rigenerato, l’ex capannone industriale di via dell’Isola demolito e verranno costruite tre nuove palazzine ad uso residenziale. Non solo: grazie alle normative della rigenerazione urbana verrà anche realizzato un percorso pedonale che collegherà Corso Martiri con via dell’Isola, con piantumazione di nuovi alberi e una piazzetta ad uso pubblico, concepita come una sorta di ‘belvedere’ sull’Adda.

L’intervento prevede anche nuovi posti auto a raso che saranno ricavati su Corso Martiri (di fianco al Colorificio Lecchese), mentre lato via dell’Isola verranno eliminati alcuni dei parcheggi a pettine attualmente presenti di fronte all’Isola Viscontea: la rimozione degli stalli verrà però ampiamente compensata con la realizzazione di un parcheggio pubblico coperto con una trentina di posti, collegato al percorso pedonale.

Il Consiglio Comunale, che dovrebbe svolgersi alla fine di marzo, dovrà esprimersi sulla variante al piano dei servizi funzionale all’approvazione della proposta progettuale.

Il tema ha generato dibattito durante la commissione, con tanto di ‘botta e risposta’ tra il consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) e l’assessore Rusconi. “Non contesto la necessità di intervenire per rigenerare l’area ma mi chiedo, questa amministrazione ha una visione complessiva di ciò che si vuole fare? – ha detto Valsecchi – Come questo ci sono altri progetti di rigenerazione urbana che cambieranno i connotati di alcuni quartieri della città ma mi sembra che non siano collocati in un quadro ragionato. Qui parliamo di costruire tre nuove palazzine ad uso residenziale, non so se l’assessore sa quante case sfitte ci sono in città, io lo so – ha aggiunto – poi mi chiedo, la commissione paesaggio approva condomini alti 23 metri e da mesi massacra un commerciante per delle tende di un gazebo, qual è il metro utilizzato?”.

Dal canto suo l’assessore ha ribadito come l’intervento sull’ex Eusider sia uno dei tanti interventi di rigenerazione urbana approvati all’unanimità dal consiglio comunale. Il consigliere Stefano Parolari (Lega) ha ribadito la richiesta di poter trattare in commissione anche altri progetti: “Sono tanti gli interventi di cui si parla, sarebbe bello poterli comunque vedere anche se non è previsto uno specifico passaggio in consiglio comunale”.

In commissione è stata anche data una stringata informativa sull’area ex Leuci, sullo stadio Rigamonti Ceppi e su interventi di nuova edificazione di strutture ricettive.

Sull’ex Leuci, nessuna significativa novità al momento. Come ribadito dal Dirigente Crippa è in corso l’istruttoria sulla proposta progettuale presentata dalla proprietà in adeguamento alle prescrizioni del Comune (leggi qui): “Questa fase è ancora aperta, gli uffici hanno riscontrato ancora numerosi elementi non del tutto conformi alle nostre direttive”. Non appena ci saranno più dettagli verrà comunque convocata una commissione ad hoc.

Circa il ventilato progetto di riqualifica dello stadio cittadino, invece, al momento in Comune non è stata presentata alcuna pratica. Sono invece stati affidati a inizio anno i lavori per la realizzazione della piattaforma per consentire ai diversamente abili di assistere alle partite: “Il contratto è stato firmato e siamo in fase esecutiva – ha fatto sapere Crippa – stiamo capendo come gestire i lavori senza impattare sullo svolgimento delle partite”.

Infine, sui nuovi alberghi in città, l’assessore Rusconi ha confermato le avvenute interlocuzioni con soggetti privati. Le operazioni immobiliari in corso sono diverse, da Piazza Diaz alle Meridiane, per arrivare all’ex Inpdap in via Aspromonte, acquistata dopo anni di aste deserte. “Al momento, però, non ci sono progetti presentanti né protocollati”.