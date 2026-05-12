Ripensare il futuro di Lecco: Confindustria riunisce i candidati sindaci a confronto

“Lecco è una città sicura?”, “È una città per giovani?”, “Guarda davvero al futuro?”

Protagonisti i candidati Mauro Gattinoni, Giovanni Colombo, Filippo Boscagli, Francesca Rota Losi e Mauro Fumagalli, chiamati a confrontarsi davanti a una platea composta da imprenditori, professionisti e rappresentanti dei vari ordini

LECCO – “Lecco oggi è una città sicura?”. È partito da qui il confronto tra i candidati sindaco della città di Lecco, con il pubblico chiamato subito a esprimersi attraverso palette oro e nere. Oro per il sì, nero per il no. E proprio sulla sicurezza, la maggioranza delle palette si è tinta di nero, restituendo ai candidati una prima fotografia del clima percepito da imprenditori, professionisti e rappresentanti del territorio presenti in sala.

Il dibattito, ospitato oggi, martedì 12 maggio all’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, è stato co-organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio e dall’Associazione Libere Professioni Cup Lecco. A moderarlo si rappresentanti di Politics Hub, associazione giovanile nata oltre cinque anni fa nell’Alto Milanese con l’obiettivo di avvicinare i giovani al dibattito critico e renderli protagonisti della vita pubblica.

“Arriviamo qui con l’obiettivo di dare un po’ di riscatto ai ragazzi della nostra generazione, dimostrando che abbiamo voglia di impegnarci e di fare la nostra parte”, ha spiegato in apertura uno dei moderatori, sottolineando anche il valore della città: “Lecco è veramente una chicca”.

Prima del confronto tra i candidati, spazio ai saluti dei promotori. Antonio Rocca, in rappresentanza dell’Associazione Libere Professioni, ha ricordato il ruolo di LPL, realtà che riunisce gli ordini professionali della provincia di Lecco e rappresenta circa 7000 professionisti. “Il compito principale di LPL è quello di aiuto”, ha affermato, spiegando che l’associazione supporta ordini, professionisti, cittadini, imprese e istituzioni, mettendo a disposizione competenze “a 360 gradi“.

Rocca ha indicato tre temi particolarmente cari al mondo delle professioni. Il primo l’università, con il campus del Politecnico di Lecco e il ruolo di UniverLecco. “La nostra idea è che Lecco possa diventare, a livello lombardo, un polo di eccellenza nella formazione”, ha dichiarato, auspicando nuove lauree professionalizzanti abilitanti e una città universitaria più aperta al territorio.

Il secondo tema ha riguardato la collaborazione tra amministrazione pubblica e professionisti. Rocca ha citato l’esempio della cartografia digitalizzata del rione di Belledo, frutto del lavoro congiunto tra ordini tecnici, Comune e Agenzia delle Entrate. “L’aiuto e la collaborazione tra istituzioni e professionisti sono elementi fondamentali dell’amministrazione del futuro”, ha sottolineato, auspicando prassi condivise che possano essere esportate anche nei piccoli Comuni.

Il terzo tema è stata la ZIS, la Zona di Innovazione e Sviluppo prevista da Regione Lombardia per la rete biomedica. Secondo Rocca, “se questa cosa dovesse andare in porto avrebbe importantissime ricadute per il territorio”, chiedendo ai candidati quale sostegno concreto intendano offrire.

A seguire è intervenuto Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha ringraziato i candidati per la disponibilità e per “l’atto di coraggio” rappresentato dalla scelta di candidarsi alla guida della città. Pur riconoscendo che nel dibattito sarebbero emersi temi quotidiani come sicurezza e viabilità, Campanari ha invitato i candidati ad alzare lo sguardo: “Mi piacerebbe capire che idea possiate avere per il nostro territorio non solo per domani, ma per il dopodomani”.

Il presidente ha richiamato lo studio di area vasta affidato da Confindustria a The European House Ambrosetti, definendolo un lavoro di analisi e prospettiva su dove il territorio potrebbe trovarsi tra 15 o 20 anni. “Un territorio che non è capace di riprogettarsi è destinato a spegnersi”, ha ammonito, chiedendo una visione di lungo periodo per Lecco e per il suo sistema produttivo.

Poi il dibattito è entrato nel vivo con l’arrivo sul palco dei candidati Filippo Boscagli, Mauro Gattinoni, Giovanni Colombo, Francesca Rota Losi e Mauro Fumagalli. Prima delle domande, il pubblico è stato coinvolto in un sondaggio live su cinque affermazioni: Lecco è una città sicura, il trasporto e la viabilità sono efficienti, Lecco è una città per giovani, Lecco è una città per fare impresa, Lecco guarda al futuro. Le risposte hanno mostrato criticità soprattutto su sicurezza, mobilità e giovani, mentre è risultata più positiva la percezione della città come luogo in cui fare impresa.

Sul tema della sicurezza, il sindaco uscente Gattinoni ha riconosciuto la delicatezza della questione, distinguendo tra dati oggettivi e percezione quotidiana. “Sicurezza e degrado sono due facce della stessa medaglia”, ha detto, rivendicando interventi compiuti durante il mandato, dagli sgomberi alla riqualificazione di aree degradate. “Alla Piccola, quando ho iniziato il mandato nel 2020, c’erano 34 accampati nelle stecche dei magazzini ferroviari. Ho fatto tre sgomberi”, ha ricordato, citando anche il superamento della situazione delle roulotte al Bione, con “34 persone accompagnate a un lavoro legale, in una casa dove pagano l’affitto e con bambini che oggi vanno a scuola”.

Gattinoni ha poi richiamato il dispositivo della zona rossa, attivo dal 30 marzo nel quadrante compreso tra Meridiana, lungolago, McDonald’s, viale Dante e Basilica. “In questo mese e mezzo la situazione è cambiata da così a così”, ha affermato, precisando però che si tratta di uno strumento temporaneo disposto dalle autorità competenti.

Colombo, parlando di sicurezza, ha respinto l’idea di una Lecco allo sbando. “Lecco è una città stupenda, veramente bella, dove si vive bene”, ha detto. Il suo modello è quello di una città “come una casa”, bella ma anche ordinata e curata. “Un posto bello deve essere curato anche dai propri cittadini”, ha spiegato, aggiungendo che nessuno deve essere lasciato indietro, ma che “chi viene qua deve rispettare le regole”. Colombo ha rivendicato la necessità di controllare il territorio e di garantire regole chiare: “Non posso vivere in una città dove sul lungolago mettono le moto da una parte sì e dall’altra no”.

Losi, chiamata a intervenire su accessibilità, turismo e viabilità, ha parlato di una “equazione quasi impossibile” nello stato attuale della città. “Gli ultimi anni hanno appesantito enormemente la vivibilità – ha detto, criticando la gestione dei parcheggi e sostenendo che Lecco stia diventando una città “difficile da raggiungere in macchina, difficile da girare”. Secondo la candidata servono investimenti infrastrutturali importanti, tra cui almeno due nuovi silos attorno al centro. “Dobbiamo pensare innanzitutto ai residenti, ai nostri cittadini, ma anche ai visitatori”, ha affermato, denunciando quella che ha definito una “furia ideologica” contro l’automobile.

Sul tema della mobilità è intervenuto anche Boscagli, in particolare sulla riapertura del Ponte Vecchio. “Nessuno, me compreso, pensa che l’apertura del Ponte Vecchio risolva i problemi strutturali della viabilità”, ha precisato, sostenendo però che l’attuale apertura a orari contingentati non risponda alle esigenze reali della città. Boscagli ha citato, tra gli esempi, l’uscita delle scuole e il sabato a ridosso dell’orario di pranzo, momenti in cui il ponte potrebbe diventare uno sfogo utile. “Il Ponte Vecchio, nel suo essere un meraviglioso monumento, è un ponte”, ha detto, collegando poi la viabilità alla competitività delle imprese: “Il problema non è solo che mi innervosisco a stare in coda: è che il prodotto non esce, il cliente non arriva”.

Sul tema casa, Fumagalli ha proposto un approccio organico. “Il tema della casa è essenziale oggi, non solo per Lecco”, ha spiegato, ricordando che riguarda giovani, studenti, lavoratori, coppie, anziani e famiglie del ceto medio. Per Fumagalli non bastano misure isolate: “Non c’è una soluzione o un provvedimento spot”. Da qui la proposta di un piano casa, con un’agenzia sociale per la casa e un osservatorio permanente, perché “partiamo dalla conoscenza seria delle questioni”.

Il confronto sulla sicurezza è poi proseguito con repliche incrociate. Losi ha criticato duramente l’amministrazione uscente: “Si dà troppo poco peso alla grande preoccupazione e ansia che hanno vissuto i cittadini”. Ha proposto il controllo di vicinato, con cittadini volontari organizzati secondo regole condivise con Prefettura e Ministero dell’Interno. Boscagli ha aggiunto che “le commesse in centro hanno paura a fare il turno quando c’è buio” e che molte ragazze portano lo spray al peperoncino in borsa, proponendo anche la figura dell’educatore di strada per intercettare i più giovani. Fumagalli ha invece richiamato la necessità di affidabilità e competenza: “Non serve urlare la soluzione migliore, bisogna prendere le cose in mano e seguirle passo passo”.

La seconda parte del dibattito ha affrontato il tema dello sport, del Bione e dello stadio. Boscagli ha definito il Bione “la casa delle nostre società sportive”, sottolineando il ruolo educativo delle associazioni di quartiere. “Lì i ragazzi imparano il sacrificio, il rapporto sano con un adulto, il rispetto delle regole”, ha detto. Secondo il candidato il progetto attuale va ripreso integralmente, con un dialogo vero con le società sportive.

Fumagalli ha condiviso il valore dello sport, ricordando la propria esperienza ventennale da allenatore e dirigente, ma ha criticato la soluzione attuale per il Bione: “Così come è stata immaginata, non va bene”. Ha chiesto una vera partnership pubblico-privata, in cui “il privato si giochi sul serio, metta risorse e si assuma i rischi dell’operazione”.

Colombo ha usato toni netti: “Il Bione oggi, a mio modo di vedere, è un posto bruttissimo e va fatto diventare bello come deve essere bella la città”. Ha sostenuto la possibilità di realizzare una piscina da 50 metri e di coinvolgere investitori privati, precisando che “il privato investe se guadagna”. Gattinoni ha invece difeso il percorso avviato: “Questo progetto così criticato è frutto di quattro anni di procedura complessa”. Ha parlato di una proposta da 26 milioni e 300 mila euro, con piscine, palestre, ristorazione, campi sportivi e strutture per atletica, tennis, padel, beach volley e rugby, spiegando che il Comune ha già accantonato risorse e prevede un modello gestionale pluriennale.

Losi ha criticato la capacità del Comune di intercettare fondi: “Abbiamo perso bandi sportivi mentre piccoli Comuni sono tornati a casa con milioni nella carriola”. Secondo la candidata, Lecco ha un problema di capacità progettuale e amministrativa da affrontare con decisione.

Il secondo grande tema è stato quello dell’attrattività. Colombo ha proposto l’idea di una città capace di portare persone a Lecco attraverso una 2prima università dei laghi” e un turismo di qualità. “Ho pensato di chiamare il nostro territorio il fiordo d’Italia” ha detto, insistendo sulla valorizzazione del patrimonio industriale e del torrente Gerenzone, luogo da cui è partita una parte importante dell’economia cittadina. “Molti giovani non conoscono così bene la nostra città: va fatta conoscere”, ha affermato.

Gattinoni ha legato l’attrattività alla qualità della vita dei residenti. “Il sindaco lo votano i cittadini, non i turisti né gli studenti che vengono da fuori”, ha detto. Per il sindaco uscente, la priorità è abbattere il costo degli affitti, calmierare la pressione generata da bed and breakfast e studentati privati e rendere Lecco meno espulsiva per le giovani coppie. Ha citato inoltre il futuro collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio, previsto dal 2028, come salto di scala per la città.

Losi ha indicato invece come priorità l’economia della cultura e la vocazione di Lecco come città letteraria del Nord Italia. “Da quarant’anni a Lecco non si parla mai davvero di città letteraria e luoghi letterari”, ha detto. Secondo la candidata, il patrimonio manzoniano deve diventare un motore economico vero, capace di attrarre turismo e ricadute sui quartieri. “Noi non abbiamo in questo momento l’offerta culturale necessaria”, ha spiegato, proponendo restauri e ricostruzioni dei luoghi letterari. Ha citato anche il tema della tassa di soggiorno, ricordando che Como ha incassato 4,7 milioni di euro nel 2025, mentre Lecco si ferma a 425 mila euro.

Boscagli ha richiamato la necessità di una città che accoglie perché prima di tutto fa vivere bene chi la abita: “Una città che accoglie è una città dove chi vive vive bene”. Ha sottolineato anche il ruolo del tessuto manifatturiero e delle strutture alberghiere per il turismo business. Fumagalli ha chiuso sul tema dell’equilibrio: “Una città dove si vive bene è di per sé attrattiva”, ma turismo, residenza, ambiente, sviluppo, centro e quartieri vanno amministrati con equilibrio e delicatezza”.

Il dibattito ha così messo in evidenza una città bella ma attraversata da tensioni forti: sicurezza e percezione del degrado, viabilità e accessibilità, casa e giovani, sport e grandi infrastrutture, attrattività turistica e identità produttiva. Su tutto, il tema sollevato in apertura da Confindustria e professionisti: quale Lecco immaginare non soltanto domani, ma tra dieci o quindici anni.