Riqualificazione Bione, la Giunta Boscagli cambia rotta: avviata la revoca del pubblico interesse

Ad annunciarlo l’assessore allo Sport Lorella Cesana

Il progetto presentato da Intesa Costruzioni era stato sostenuto dalla precedente Amministrazione Gattinoni

LECCO – Il progetto di riqualificazione del centro sportivo Al Bione cambia prospettiva. La Giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Boscagli ha avviato il procedimento per revocare la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) presentata dal raggruppamento di imprese con capofila Intesa Costruzioni. La decisione, contenuta nella deliberazione del 5 novembre, rimette in discussione il percorso avviato dalla precedente Amministrazione del sindaco Mauro Gattinoni e apre una nuova fase per il futuro dell’impianto cittadino.

Alla base della scelta ci sono, secondo quanto riportato nell’atto, le criticità della proposta e la volontà di individuare un modello di riqualificazione e gestione maggiormente rispondente alle esigenze della comunità e alle potenzialità del territorio.

Dal progetto dell’Amministrazione Gattinoni alle nuove valutazioni

La vicenda parte da lontano. Dopo una consultazione preliminare avviata nel 2021, il Comune aveva ricevuto nell’aprile 2025 la proposta di partenariato pubblico-privato da parte del raggruppamento composto da Intesa Costruzioni, Italgreen, In.Sport e Sport Plus.

Il percorso era proseguito con la presa d’atto della proposta da parte della Giunta nel dicembre 2025 e, soprattutto, con la dichiarazione di pubblico interesse approvata dal Consiglio comunale il 30 marzo 2026.

Un passaggio accompagnato da un acceso confronto politico. Pochi giorni prima, il 23 marzo, una variazione di bilancio aveva previsto per il Bione una dotazione complessiva di 10,78 milioni di euro, cui si aggiungevano ulteriori risorse negli esercizi successivi per ridurre il riscatto finale dell’eventuale contratto di leasing.

La scelta aveva incontrato le critiche delle opposizioni, preoccupate per le tempistiche e per le possibili ricadute sulle decisioni della futura amministrazione.

Anche Lorella Cesana, allora consigliera di Lecco Ideale e oggi assessore allo Sport, aveva presentato un emendamento per chiedere maggiori garanzie sul progetto. “Non possiamo prescindere dalle vere condizioni del Bione – aveva dichiarato –. L’interesse pubblico è la riqualificazione e l’ammodernamento, non la trasformazione in qualcosa di diverso. Il centro non deve diventare un’area eventi o centro ricreativo”.

L’emendamento era stato respinto e la dichiarazione di pubblico interesse approvata con i voti della maggioranza, mentre le minoranze, fatta eccezione per Italia Viva, non avevano partecipato al voto.

Le criticità e la diversa idea di Bione

Ora la nuova Amministrazione torna su quella decisione. Nella deliberazione del 5 novembre viene rilevato che il raggruppamento proponente non ha ancora presentato il progetto previsto dalla normativa. Il Comune, pertanto, non dispone di un elaborato che recepisca le condizioni fissate dal Consiglio comunale il 30 marzo scorso.

Tra le prescrizioni figuravano una diversa distribuzione dei rischi tra pubblico e privato, l’aggiornamento del piano economico-finanziario, una maggiore flessibilità del leasing e una rendicontazione dettagliata dei costi e dei ricavi previsti per l’intero periodo di gestione. Erano stati richiesti anche spazi per il riscaldamento pre-partita e magazzini assegnabili alle singole società sportive.

Le criticità evidenziate dalla Giunta riguardano quindi l’assetto della proposta di partenariato, sotto il profilo progettuale, economico-finanziario e gestionale, e non soltanto gli aspetti strutturali dell’impianto.

C’è poi una questione di indirizzo strategico. L’Amministrazione Boscagli ritiene che il Bione debba essere ripensato anche come struttura capace di ospitare manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale. La deliberazione cita espressamente il festival Nameless e gli Open Master Games Como Lake 2026 tra gli esempi di eventi che il centro potrebbe essere destinato a ospitare, nell’ambito di un nuovo modello progettuale e gestionale.

Cesana: “Gli esiti dell’istruttoria in commissione IV”

A illustrare la decisione è l’assessore allo Sport Lorella Cesana: “Abbiamo deciso di avviare il procedimento finalizzato alla valutazione della permanenza dei presupposti che avevano determinato la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di PPP relativa al centro sportivo Al Bione. Il procedimento è stato attivato nell’esercizio delle prerogative dell’Ente e nel rispetto della normativa vigente. Gli esiti dell’istruttoria preliminare saranno portati in commissione IV non appena possibile, per poi passare al doveroso vaglio del Consiglio comunale”.

La revoca, dunque, non è ancora definitiva. Il raggruppamento di imprese proponente sarà formalmente informato e potrà presentare osservazioni, memorie e documenti. La conclusione del procedimento spetterà al Consiglio comunale.

La deliberazione chiarisce inoltre che, in caso di revoca definitiva, verrà meno il presupposto giuridico su cui si fonda la proroga tecnica della concessione per la gestione del centro sportivo, disposta con determinazione dirigenziale del 4 agosto 2026. Questo, tuttavia, non comporterà l’interruzione del servizio: l’attuale concessionario Sport Plus dovrà continuare a garantire la gestione dell’impianto, senza soluzione di continuità, fino all’individuazione di un nuovo contraente attraverso una procedura conforme alla normativa vigente.

Dopo mesi di confronto e un percorso che sembrava aver imboccato una direzione precisa, il futuro del Bione torna quindi in discussione. La nuova Amministrazione intende ridefinire le condizioni e la stessa impostazione dell’intervento. La partita, ora, si sposta in commissione e successivamente in Consiglio comunale.