Robbiate: l’ex preside Pelamatti responsabile locale di Forza Italia

La nomina di Pelamatti è avvenuta nei giorni scorsi

L’obiettivo è conquistare la fiducia del 43% dei robbiatesi che non ha votato alle elezioni amministrative di pochi mesi fa

ROBBIATE – Lorenzo Leandro Pelamatti, figura nota in Brianza in quanto ex preside del Viganò di Merate, è il nuovo responsabile locale di Forza Italia. Sarà aiutato dal consigliere comunale Stefano Vaglio e da Sergio Giuseppe Porta, volto storico Forza Italia in Robbiate. Al suo fianco anche il Presidente degli Azzurri lecchesi Antonio Conrater e la vice coordinatrice provinciale Maria Chiara Marino.

“Ringrazio gli amici di Robbiate per l’impegno preso, sono sicuro che contribuiranno a portare Forza Italia dove merita di stare – puntualizza Roberto Gagliardi coordinatore provinciale del partito -. La bassa affluenza alle urne, ossia il 43% dei votanti è un chiaro segno di delusione e voglia di cambiamento. Credo infatti che bisogna da subito iniziare a lavorare, affinché i cittadini ed elettori dello storico paese rosso possano avere un alternativa valida. Fiducioso della squadra presentata, sono certo che collaboreranno strettamente con il responsabile di Area Meratese Pietro Santoro. Tra qualche mese avremo degli importantissimi appuntamenti elettorali , come per esempio il rinnovo del consiglio comunale di Merate. Anche Forza Italia farà la sua parte , interagendo con le forze politiche di Centrodestra”.

Gagliardi conclude: “Come potete constatare stiamo cercando, dopo circa due mesi dall’insediamento

del nuovo Direttivo Provinciale di costruire un partito solido, con gente motivata e che si vuole occupare concretamente del proprio territorio dove vivono con le loro famiglie. Operazione certamente non facile ma stimolante e continuando di questo passo sicuramente potremmo ritagliarci qualche soddisfazione anche dal punto di vista politico e amministrativo”.