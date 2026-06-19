RSA e Alzheimer, Fragomeli (PD): “Cassazione, servono subito criteri chiari sulle rette”

Le ordinanze stabiliscono che nei casi di Alzheimer avanzato e gravi patologie neurodegenerative le rette in RSA possono essere a carico del Servizio sanitario nazionale

“Le recenti pronunce della Cassazione rischiano di trasformarsi in uno tsunami per il sistema sanitario nazionale”

LECCO – Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione sul tema delle rette nelle Rsa per pazienti affetti da Alzheimer e altre patologie neurodegenerative riaccendono il dibattito politico e istituzionale in Lombardia.

Secondo quanto stabilito dai giudici, nei casi di ricovero in Rsa di persone con Alzheimer avanzato, stato vegetativo permanente o gravi patologie neurologiche degenerative, la copertura delle rette sarebbe a carico del Servizio sanitario nazionale, con la possibilità per le famiglie di richiedere anche il rimborso delle somme già versate.

Una decisione che, secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli, rischia di avere un impatto significativo sul sistema sociosanitario lombardo.

“Da oltre due anni richiamiamo l’attenzione del Consiglio regionale e della Giunta su questo tema senza ottenere risposte concrete – afferma Fragomeli –. Le recenti pronunce della Cassazione rischiano di trasformarsi in uno tsunami per il sistema sanitario nazionale, se non verranno introdotti criteri chiari e uniformi”.

Il tema riguarda in particolare le oltre 700 Rsa presenti in Lombardia, che secondo il consigliere sarebbero oggi in una fase di forte incertezza normativa ed economica. Una situazione che, oltre alle strutture, coinvolge direttamente anche le famiglie dei pazienti.

“La preoccupazione è grande – prosegue Fragomeli – perché senza certezze normative e finanziarie diventa più difficile garantire l’accesso alle strutture per i malati di Alzheimer e per chi soffre di patologie neurodegenerative”.

Il consigliere del PD chiede quindi una revisione complessiva della normativa, con l’introduzione di criteri chiari a livello nazionale e regionale per individuare i casi in cui la componente sanitaria prevale su quella assistenziale e debba quindi essere interamente coperta dal Servizio sanitario nazionale.

“È una questione di equità ma anche di sostenibilità del sistema – conclude Fragomeli –. Senza regole certe si rischia di compromettere la tenuta stessa del sistema sanitario”.