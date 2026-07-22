Sanzioni dopo il corteo del 27 aprile, non si spengono le polemiche

Les Cultures e CGIL, CISL e UIL chiedono di rivedere i provvedimenti

Una lettera aperta risponde ad ANPI, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Les Cultures

LECCO – Nuove prese di posizione si aggiungono alla vicenda delle sanzioni inflitte ai partecipanti della manifestazione antifascista del 27 aprile, svoltasi in concomitanza con la commemorazione dei repubblichini caduti nella battaglia di via Como del 1945. Dopo gli interventi della Rete Antifascista Lecchese e di Alleanza Verdi Sinistra, anche Les Cultures e le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL Lecco esprimono solidarietà ai manifestanti e chiedono un ripensamento dei provvedimenti. Diversa, invece, la posizione di sei firmatari che sollecitano una presa di posizione sugli episodi avvenuti durante la protesta.

Per Les Cultures, Laboratorio di cultura internazionale APS, le sanzioni sollevano interrogativi sul rapporto tra tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia delle libertà costituzionali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Attiva da oltre trent’anni nella promozione dei diritti umani, della partecipazione democratica e del dialogo interculturale, l’associazione ritiene che le ragioni della mobilitazione del 27 aprile risiedano nella volontà di contrastare il revisionismo storico, l’apologia del fascismo e la legittimazione di ideologie ritenute incompatibili con i principi della Repubblica.

A giudizio di Les Cultures, l’antifascismo rappresenta uno dei valori fondanti della Costituzione e la possibilità di affermarlo attraverso manifestazioni pacifiche costituisce un elemento essenziale della vita democratica. L’associazione esprime inoltre preoccupazione per norme che, a suo avviso, rischiano di scoraggiare la partecipazione civile, esponendo chi manifesta a conseguenze economiche particolarmente pesanti.

Condividono questa lettura anche le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL Lecco, che ribadiscono la propria vicinanza ai manifestanti e chiedono che le sanzioni vengano riviste (QUI IL COMUNICATO COMPLETO). I sindacati richiamano la posizione già espressa dall’ANPI provinciale e giudicano inaccettabile che sul territorio possano svolgersi iniziative da loro definite come raduni nostalgici del ventennio fascista, ricordando come la democrazia italiana affondi le proprie radici nella Resistenza e in una Costituzione esplicitamente antifascista.

CGIL, CISL e UIL ricordano inoltre il contributo offerto dalla città di Lecco alla Lotta di Liberazione, testimoniato dalla Medaglia d’Argento al Valor Militare conferita al gonfalone cittadino. Contestare manifestazioni di questo tipo, sostengono, rientra nell’esercizio della partecipazione democratica. Per questo esprimono solidarietà ai cittadini che il 27 aprile hanno manifestato “in maniera pacifica, spontanea e non violenta” e chiedono alle autorità competenti di riconsiderare i provvedimenti adottati, ritenendo che sanzioni di tale entità possano trasformarsi in una sorta di “tassa sul diritto di manifestare“, con il rischio di scoraggiare la partecipazione alla vita democratica.

Diversa, invece, la posizione di Paolo Gulisano, Andrea Appiani, Christian Borghetti, Franco Dell’Oro, Carlo Di Pietrantonio e Giuseppe Milillo, che chiedono ad ANPI Lecco, Partito Democratico cittadino, Alleanza Verdi Sinistra e Les Cultures di chiarire la propria posizione su quanto accaduto durante la manifestazione del 27 aprile (QUI IL TESTO COMPLETO).

I sei firmatari fanno riferimento a una serie di episodi che, a loro avviso, si sarebbero verificati nel corso della protesta. Citano il blocco del traffico senza autorizzazione, slogan ritenuti di incitamento all’odio politico, momenti di tensione con le forze dell’ordine e comportamenti aggressivi nei confronti di alcune persone dirette alla commemorazione. Richiamano inoltre gli imbrattamenti di muri e spazi pubblici e il danneggiamento di una corona di fiori deposta in memoria dei caduti. Alla luce di questi fatti, chiedono una condanna esplicita di tali comportamenti, sostenendo che la libertà di manifestazione e di espressione non possa tradursi in intimidazioni, minacce o violenze e ribadendo che il confronto politico debba svolgersi nel rispetto delle istituzioni, delle regole democratiche e della convivenza civile.