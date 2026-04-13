Schiamazzi e assembramenti notturni in centro: interrogazione di Prospettive per Merate

Interrogazione del gruppo di minoranza dopo le molteplici segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica nel fine settimana appena trascorso

Prospettive per Merate incalza sindaco e assessore al Commercio sulla gestione del problema

MERATE – Schiamazzi e assembramenti notturni in centro città con disagi evidenti per i residenti.

A chiedere ragguagli al sindaco Mattia Salvioni e all’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi sono i consiglieri Massimo Panzeri, Alfredo Casaletto e Paola Panzeri del gruppo di minoranza Prospettive per Merate a seguito della situazione vissuta nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile.

Richiamando il tragico episodio di Massa e della morte di Giacomo Bongiorni, aggredito da un branco di giovanissimi a seguito di un richiamo per il loro comportamento, i consiglieri di opposizione chiedono agli esponenti dell’amministrazione comunale delucidazioni in merito agli episodi avvenuti nella notte, che avrebbero visto accorrere sul posto, insieme allo stesso sindaco, anche di due pattuglie della Polizia locale.

“Vorremmo sapere se “di quanto personalmente osservato sia stato prontamente informato il Prefetto di Lecco” e se “la somministrazione di bevande, soprattutto agli astanti presenti all’esterno del locale, sia avvenuta in bicchieri di plastica e, in tal caso, se l’obbligo sia stato

imposto da precise ordinanze sindacali”. Tra le richieste, relative ai locali, anche quella di valutare l’orario della somministrazione di bevande al pubblico, prevedendone una riduzione e quella di “sensibilizzare i gestori dei locali aperti al pubblico a garantire che lo svolgimento della loro attività commerciale avvenga nel rispetto e nel contemperamento dei diritti dei residenti affinché, quest’ultimi, non siano penalizzati da comportamenti irrispettosi e al limite della legalità”.

Non solo. Si chiede anche di sapere se, già prima della notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, i residenti abbiano segnalato episodi di disturbo al riposo durante l’orario notturno e “se il pattugliamento serale e notturno della polizia locale verrà istituito in forma stabile da parte del comune e, in tal caso, con quali risorse”.