La mobilitazione della CGIL contro la Legge di Bilancio 2027

In piazza lavoratori, studenti, insegnanti e pensionati. Duro l’intervento del segretario generale Fabio Gerosa

LECCO – Oltre mille persone hanno partecipato questa mattina, venerdì 20 novembre, alla mobilitazione promossa dalla CGIL a Lecco in occasione dello sciopero generale contro la Legge di Bilancio 2027. Un corteo che ha riunito lavoratori di diversi settori, rappresentanti del mondo della scuola, studenti, pensionati e cittadini, scesi in piazza per contestare le scelte economiche del Governo e chiedere maggiori investimenti sul lavoro e sui servizi pubblici.



Il concentramento è avvenuto alle 10 nel parcheggio del centro commerciale Le Meridiane. Da qui il corteo ha attraversato via Amendola, via Digione, via Dante Alighieri, via Cairoli e via Cavour, per concludersi in piazza Diaz, dove si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle diverse categorie.

Al centro della protesta il potere d’acquisto di salari e pensioni, le difficoltà del comparto industriale, la difesa della sanità e della scuola pubblica, il contrasto alla precarietà e le prospettive delle nuove generazioni. Una mobilitazione che ha dato voce a preoccupazioni diverse, accomunate dalla critica a una Manovra giudicata insufficiente ad affrontare le principali questioni economiche e sociali del Paese.

Le voci di studenti, lavoratori e pensionati

A portare sul palco il punto di vista dei più giovani è stato Michelangelo, studente del liceo artistico Medardo Rosso, che ha parlato delle incertezze sul futuro e delle difficoltà che attendono chi si affaccia al mondo del lavoro. “È possibile che non si trovi lavoro neanche dopo aver ottenuto titoli più che sufficienti, se non si è raccomandati in questo losco sistema?”, ha domandato, denunciando anche le condizioni della scuola e della sanità pubblica, a fronte delle risorse destinate agli armamenti.

“È possibile che io, come tutti i ragazzi di 17-18 anni, sia terrorizzato dal futuro di uno Stato che continua e continuerà a diventare sempre più ostile ai giovani?”, ha aggiunto, invitando i suoi coetanei a non rassegnarsi e a far sentire la propria voce.

Sulla difesa della scuola statale è intervenuto anche il professor Giuseppe Bifera dell’IC Lecco 3, che ha denunciato i tagli agli organici, la precarizzazione del lavoro e il rischio di limitare l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento. Nel suo intervento ha richiamato i dati contestati dal sindacato: 14,4 miliardi di euro in più per le spese militari nel prossimo biennio, mentre la scuola statale perderebbe posti di lavoro e il finanziamento della sanità pubblica continuerebbe a ridursi in rapporto al Pil. “Giù le mani dalla scuola!”, è stato l’appello lanciato dalla piazza.

La voce dei pensionati ha invece richiamato l’attenzione sulla perdita di potere d’acquisto e sulle difficoltà di accesso alle cure. L’aumento del costo della vita, la rivalutazione delle pensioni ritenuta insufficiente e le liste d’attesa nella sanità pubblica sono stati i temi al centro dell’intervento. “È meglio un bonus in meno, ma un medico in più, e lo vogliamo pubblico”, la sintesi della richiesta di investimenti strutturali e di servizi accessibili a tutti.

Anche Camilla, studentessa universitaria e lavoratrice, ha parlato delle difficoltà che incontrano i giovani nel costruire il proprio percorso di formazione e autonomia. Ha raccontato cosa significhi dover rinunciare a una parte del proprio diritto allo studio per mantenersi, ma anche il peso che queste difficoltà ricadono sulle famiglie. Il suo appello si è rivolto soprattutto ai genitori e a chi ha lavorato una vita: “Davvero potete accettare che i vostri figli, o i figli di alcuni, siano costretti a rinunciare alla propria formazione universitaria, mentre il nostro Governo, con le nostre tasse, finanzia le guerre?”.

L’intervento del segretario generale Fabio Gerosa

Il segretario generale della CGIL Lecco, Fabio Gerosa, ha ringraziato i partecipanti e sottolineato il significato della grande adesione alla mobilitazione.

“La piazza di Lecco non è soltanto piena e consapevole, ma è l’immagine più bella, pulita e potente del nostro Paese. Abbiamo camminato insieme, allargando questo percorso a tutte le generazioni, una accanto all’altra. Non siamo foglie al vento, siamo in sciopero“, ha esordito.

Gerosa ha quindi ribadito le critiche alla Legge di Bilancio, definendola una finanziaria fatta di “mancette temporanee per il 2027”, incapace di dare risposte strutturali alle necessità del Paese. Tra le preoccupazioni richiamate, il rischio di chiusura degli ospedali pubblici e i tagli alla scuola statale, con quasi 3mila posti cancellati secondo quanto denunciato nel suo intervento.

“A chi governa diciamo con chiarezza: se avete perso la rotta non dovete inventare nulla, ma applicare la legge che abbiamo depositato. La nostra bussola è la Carta costituzionale, che attende da oltre 70 anni di essere applicata“. Il segretario ha poi richiamato il risultato del referendum sulla giustizia, sostenendo che cittadini giovani e meno giovani abbiano respinto i tentativi di modificare in senso peggiorativo l’assetto costituzionale.

Dura anche la critica alla scelta di aumentare le risorse per la spesa militare mentre, secondo la CGIL, mancano investimenti adeguati nei servizi essenziali: “Mentre si negano le risorse per la salute, per la scuola e per i contratti pubblici, si autorizzano oltre 14 miliardi per la spesa militare nel prossimo biennio. Affamiamo il welfare sociale facendo debito per il riarmo, in tempi di pace”.

Gerosa ha richiamato anche la situazione industriale e la necessità di rilanciare il lavoro e la coesione sociale, ricordando l’accordo quadro raggiunto con 13 associazioni datoriali.

In chiusura, il ringraziamento ai delegati sindacali che ogni giorno operano nei luoghi di lavoro, agli studenti scesi in piazza e ai pensionati che continuano a tenere vive le sedi e a trasmettere i valori del sindacato e della Costituzione.

“La vita è un valore, teniamo alta la testa: il futuro è anche oggi e lo costruiamo allontanando egoismi di sorta. E come disse Giuseppe Di Vittorio nel 1953: ‘La nostra causa è giusta e affascinante, è la causa del progresso generale della civiltà, della giustizia tra uomini e donne. Restiamo sempre profondamente uniti’, ha concluso.

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