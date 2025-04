Scontri davanti al comune: “Sedicenti antifascisti che non c’entrano con il popolo di Largo Montenero”

Anche Andrea Frigerio, presidente di Italia Viva Lecco, esprime solidarietà alle forze dell’ordine

“Italia Viva difende la libertà di opinione e il diritto di manifestarla, ma condanna ogni forma di violenza che, in nome dei diritti, invece li soffoca e impedisce”

LECCO – Si susseguono i commenti della politica locale rispetto a quanto avvenuto nella serata di lunedì davanti al municipio di Lecco: “Ieri sera il municipio è stato oggetto di un ‘assalto’ da parte di sedicenti antifascisti che nulla hanno in comune con il popolo che in Largo Montenero, in risposta alla infelice commemorazione di alcuni nostalgici camerati in via Cantarelli, in modo libero, pacifico e democratico ha ribadito con forza che Lecco è e sempre sarà antifascista”.

A parlare è Andrea Frigerio, presidente di Italia Viva Lecco: “Italia Viva difende la libertà di opinione e il diritto di manifestarla ma condanna ogni forma di violenza che, in nome dei diritti, invece li soffoca e impedisce. Un ringraziamento doveroso va alla polizia locale e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno permesso di riprendere in breve tempo i lavori del Consiglio Comunale in corso”.