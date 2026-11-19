Gattinoni a Boscagli: “Tutto quanto ha detto questa sera è una debole difesa della sua scelta di chiudere il teatro”

Il segretario generale Blandino chiarisce: “Non si può aprire un teatro senza opere di completamento che riguardano in parte la sicurezza e in parte l’agibilità. Faremmo lo stesso errore già commesso”

LECCO – “Questa sera discutiamo in commissione, per poi portarlo in consiglio comunale, di un punto molto importante per far rivedere la luce al Teatro della Società. Il punto riguarda un debito fuori bilancio di 168.271,63 euro che nasce dal contenzioso con l’azienda Neocos che sta seguendo i lavori”.

E’ stato lo stesso sindaco di Lecco Filippo Boscagli, nella Commissione consigliare II di oggi pomeriggio, a fare il punto della situazione sulla controversa vicenda che ha visto, dopo anni, l’apertura del rinnovato Teatro della Società da parte dell’amministrazione Gattinoni, salvo poi essere chiuso dalla nuova amministrazione Boscagli perché, di fatto, non c’erano le condizioni di sicurezza per aprirlo al pubblico.

“Nell’aprile scorso – ha continuato Boscagli – parte il contenzioso e a maggio il Tribunale nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) chiamato a verificare, all’interno del recupero funzionale del Teatro della Società, il valore delle opere di completamento che sono state contestate dalla società. Le verifiche vanno avanti mesi e il CTU, tra i tanti aspetti, sottolinea che sono state accertate consistenti opere eseguite da Neocos su richiesta del Comune di Lecco non ricomprese nell’appalto iniziale e nella perizia di variante che hanno generato un extracosto da corrispondere. Il CTU, nell’analisi, arriva a verificare un totale di 425 mila euro come proposta transattiva complessiva imputando questa cifra al Comune di Lecco. Quello di cui si discute questa sera non sono i 425 mila euro complessivi come fuori bilancio, ma la parte che riguarda ‘le accertate e consistenti opere eseguite da Neocos su richiesta del Comune di Lecco non ricomprese nell’appalto iniziale e nella perizia di variante che hanno generato l’extracosto’. Il nostro direttore lavori ha quantificato questa cifra in 168.271,63 euro, la parte esclusivamente di fuori bilancio che, una volta approvata, andremo a transare chiudendo finalmente la parte di contenzioso con l’azienda. Questo è ciò che andremo a deliberare in consiglio, ovvero il primo passaggio per la chiusura di una fase molto delicata che si è svolta in questi mesi”.

Questo, in sintesi, spiegato dallo stesso sindaco, il primo passo del non facile percorso di riapertura, la cui data resta ancora da definire. Il Comune di Lecco, quindi, accoglierà la proposta di conciliazione formulata nell’ambito del contenzioso, ma dopo mesi di silenzio il sindaco ha voluto puntualizzare alcuni aspetti, non risparmiando parole dure nei confronti della passata amministrazione.

“Al di là del fatto che spero che questa delibera venga votata all’unanimità, c’è un tema di verità e ci sono contesti di responsabilità politica e amministrativa che ci hanno portato a dover spendere centinaia di migliaia di euro per aprire il teatro. L’unico obiettivo di questa amministrazione è l’apertura completa, agibile e in sicurezza del teatro per restituirlo finalmente alla città. Esistevano alternative al riconoscimento di questi 425mila euro e di questo debito fuori bilancio? Avremmo potuto andare avanti col contenzioso, con il peso di una consulenza tecnica del Tribunale che dava già completamente torto all’azione del comune e con la certezza che per altri mesi, se non per anni, il teatro sarebbe rimasto chiuso. Quello di oggi è un primo faticosissimo step per poter aprire il teatro, un percorso che avverrà in tre fasi: la chiusura del pregresso con la transazione, subito dopo ci saranno circa 100mila euro di lavori per le opere di messa in sicurezza e poi c’è la parte dei lavori non effettuati che riguardano bar, uffici e ridotto. Facendo una stima a spanne presumibilmente il tutto costerà circa un milione di euro”.

Boscagli ha poi criticato aspramente quando fatto dall’amministrazione Gattinoni: “Ci tengo a sottolineare il termine ‘aprire’ e non ‘riaprire’ il teatro perché oggi, 18 novembre 2026, il teatro non può essere aperto, come non poteva essere aperto nel novembre 2025. Come oggi non può essere garantita la sicurezza, non poteva esserlo nemmeno per le 400 persone presenti al suo interno allora, perché il teatro era ed è un cantiere. Non ho remore nel definire quella del teatro una delle gestioni peggiori e scandalose di un’opera sotto il profilo politico e amministrativo nei decenni di cui io ho memoria in questo comune. Il livello di scandalo di quest’opera non è esploso realmente per due motivi: in primis perché questa amministrazione vuole restituire una volta per tutte alla città il suo teatro senza farlo diventare per forza un’espressione della propria bravura, il secondo motivo è perché, fortunatamente, nei mesi di accesso a una struttura dove non era garantita la sicurezza nessuno si è fatto male. Poi bisogna avere un po’ di amore anche per la verità: noi non avevamo nessuna possibilità di tenere aperto il teatro perché il cantiere non è mai stato consegnato al comune di Lecco, e questa cosa non poteva non saperla chi amministrava prima di noi, tanto più con il ricorso di Neocos di aprile. Tutto questo nasce quando, a fine settembre 2025, con ancora i ponteggi nella struttura, viene annunciata l’apertura per il 29 novembre. Quando il cantiere poi non è mai stato consegnato. La riprova è data dal fatto che poche settimane fa ATS Brianza ha fatto un sopralluogo all’interno del cantiere per verificare che non ci fosse nessuna presenza esterna rispetto a chi ci doveva lavorare. Immaginate se questa cosa fosse avvenuta all’inaugurazione del Lecco Film Fest o durante le celebrazioni del 2 giugno. E che sia un luogo dove non è garantita la sicurezza non lo dico io, ma lo dicono i tecnici che hanno evidenziato la necessità di opere di manutenzione e completamento, ad esempio, per il malfunzionamento della quasi totalità delle porte antincendio. Ora noi transiamo con l’azienda e renderemo agibile il teatro in modo duraturo, cosa che non avremmo dovuto fare noi, evitando una figura vergognosa per la città e che cercheremo di cancellare nei prossimi mesi”.

Immediata la risposta della consigliera Maria Sacchi (assessore ai lavori pubblici della giunta Gattinoni) e dell’ex sindaco Mauro Gattinoni. “Al netto di tutte le cose che ha detto il sindaco, ci tengo a precisare che non si genera alcun extracosto. Il debito fuori bilancio viene attestato in quanto non è stata regolarizzata la perizia di variante che l’allora dirigente, RUP DL dell’opera, ingegner Crippa, aveva inviato all’impresa una prima volta con un riscontro da parte dell’impresa di mancanza di elaborati, allora l’ingegner Crippa ha inviato tutto quanto richiesto dall’impresa, ciononostante l’impresa ha poi mandato una Pec nella quale indicava che non avrebbe sottoscritto la perizia di variante 2 che andava a recepire anche una modifica della contabilità che l’ingegner Crippa aveva effettuato andando a riscontrare che c’era stato nella contabilità registrata e regolarmente già pagata una cifra di 278mila euro in più – ha detto Sacchi -. I soldi e le risorse nel quadro economico erano esistenti. Il fatto che si genera il debito fuori bilancio non è per un extracosto ma per il fatto che per l’iter amministrativo l’ingegner Crippa non ha regolarizzato la perizia di variante preso atto che l’impresa non l’avrebbe sottoscritta. Rispetto alla sicurezza, i documenti delle due commissioni di vigilanza sono stati sottoscritti da soggetti ben precisi. Il teatro è stato aperto in base a due verbali: se il teatro è stato aperto è perché i tecnici hanno detto che si poteva aprire”.

“Difficile restare indifferenti all’aggettivazione proferita dal sindaco. Non c’è miglior difesa che l’attacco – ha aggiunto Gattinoni rivolgendosi a Boscagli -. Credo che tutto quanto ha detto questa sera sia una debole difesa della sua scelta di chiudere un teatro che era aperto e adesso in qualche modo deve venirne fuori, pagando fior fior di soldi. Se è vero che ha citato le richieste di Neocos, non ho sentito parlare delle contestazioni da parte del comune circa le non conformità che l’azienda ha realizzato o la non corrispondenza alle specifiche. Così come, banalmente, il fatto che a un anno e mezzo dalla consegna del cantiere non siano state rilevate delle penali per un ritardo di cantiere. L’attuale amministrazione preferisce pagare per levarsi dall’impiccio. Le chiedo di non forzare troppo sul tema sicurezza perché è un terreno molto scivoloso e improprio: nessuna persona di buon senso avrebbe mai rischiato sulla pelle dei cittadini o di chi lavora nel teatro. Credo stia facendo delle illazioni alquanto gravi che devo almeno essere dimostrate”.

A tornare concretamente sul tema, sono stati dapprima l’assessore ai lavori pubblici Stefano Parolari e poi il Segretario Comunale Mario Blandino. “Quando si ha una procedura legale in corso spesso bisogna mordersi la lingua e pensare al bene della città – ha detto l’assessore Parolari -. Il primo problema che mi sono posto era quello di avere un accertamento tecnico preventivo non promosso dall’amministrazione comunale ma promosso da terzi, in questo caso dall’azienda appaltatrice. Perciò, dalla nomina del CTU ci siamo trovati in un altro stato oggettivo che non attiene alla sicurezza ma al procedimento legale, per cui i luoghi oggetto di accertamento tecnico preventivo non possono essere modificati. Detto questo, se siamo arrivati alla decisione di chiudere il teatro era perché non c’erano le condizioni per tenerlo aperto, non è stato un atto né del sindaco né dell’assessore. Dal primo giorno in cui sono arrivato qui ho avuto riunioni su riunioni per cantieri che non funzionavano e in particolare sulla questione teatro. Non sto accusando nessuno, ma il teatro è chiuso perché non ci sono le condizioni e questo è l’esito delle risultanze di professionisti, non di voli pindarici dei politici. Dal punto di vista della delibera, non voglio fare il maestro di nessuno, ma se oggi stiamo riconoscendo un debito fuori bilancio, lo facciamo perché non sono state seguite le procedure e le regole che andavano seguite. La fotografia oggi è che il teatro è inutilizzabile, la vicenda non è andata propriamente bene e questo lo sappiamo tutti”.

Il segretario generale del comune di Lecco Blandino, in conclusione, ha messo alcuni punti fermi alla discussione parlando di “situazione alquanto delicata. La proposta conciliativa presentata dall’ingegner Buizzia, incaricato dal Giudice, è una proposta che tiene conto di tutta una serie di fattori che alimentano quei 425mila euro. Il mio intervento nasce da quello che ha detto l’ex sindaco Gattinoni sul discorso relativo alle penali, il teatro non è stato chiuso per una volontà discrezionale ma perché c’è un Accertamento Tecnico Preventivo in corso (ATP richiesto e ottenuto dalla Neocos che ha sollevato il tema delle riserve) e giuridicamente non si può entrare in cantiere e non si possono fare lavori. Per la componente di 168 mila euro è necessario riconoscere il debito per rilevare l’indispensabilità di quei lavori ordinati senza perizia di variante. Questa è un po’ l’anomalia ma che si sana, e sono extracosti finché non si sanano, ma poi viene riconosciuta proprio da voi l’indispensabilità, ecco perché credo che voterete all’unanimità. Perché andamento anomalo? Perché la direzione lavori è stata sollevata dall’incarico e poi riammessa, perché le inadempienze non sono state contestate nei tempi… sono sicuro che si tratta di errori in buona fede perché il fine ultimo era realizzare un’opera di interesse pubblico. All’ex sindaco dico perché non si può riaprire il teatro: per non commettere lo stesso errore che era già stato commesso. Prima si chiude l’accordo e si risolve il contratto (che oggi è ancora in corso), poi si potranno ordinare i lavori ad altre ditte interessate, chiusi i lavori si fa il collaudo e poi si apre il teatro che oggi è un cantiere, su questo c’è poco da dire e c’è poco da discutere. Io sarò anche l’ultimo dei segretari comunali ma un cantiere non si apre in quelle condizioni. Per non commettere lo stesso errore commesso in passato non si può aprire un teatro senza opere di completamento e quelle opere, ha ragione il sindaco, riguardano in parte la sicurezza e in parte l’agibilità. Non lo dice il sindaco, non lo dice l’amministrazione ma lo dice una relazione della direzione lavori che ho richiesto io stesso per capire quale era lo stato dell’arte dopo tre giorni che mi ero insediato”.