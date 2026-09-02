Scritte offensive sui muri a Cernusco: la solidarietà a Toto, De Luca e Pendeggia

Unanime la condanna delle scritte offensive apparse all’alba di stamattina a Cernusco
“Un vile atto compiuto per infangare la reputazione di chi si occupa della cosa pubblica”
CERNUSCO LOMBARDONE – Una condanna unanime alle scritte offensive comparse sui muri a Cernusco all’alba di oggi, martedì 2 settembre, contenenti dei messaggi diffamatori nei confronti del sindaco Gennaro Toto, dell’assessore Antonio De Luca e del primo cittadino di Montevecchia Ivan Pendeggia. A esprimerla sono diversi esponenti del mondo politico del territorio, rimarcando come il confronto politico non possa ridursi a scritte infamanti e anonime.
Di seguito i comunicati giunti in redazione
Vergani: “Solidarietà dalla Conferenza dei sindaci del Meratese”
Piazza: “Condannare ogni clima d’odio”
È necessario condannare con fermezza ogni forma di clima d’odio che tenta di delegittimare l’operato degli amministratori e di indebolire la fiducia nelle istituzioni.
L’episodio si inserisce in una sequenza di atti ostili già verificatisi nei mesi scorsi, quando erano stati colpiti beni personali del sindaco e dell’assessore. Si tratta di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica e che richiedono una risposta ferma e unitaria.
“Condanno con decisione ogni forma di intimidazione nei confronti degli amministratori locali” dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza. “Confido che il sistema di videosorveglianza possa fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili. La tutela delle istituzioni passa anche dalla capacità di isolare chi, con gesti vigliacchi, tenta di minare la credibilità di chi opera quotidianamente per il bene della comunità.”
Piazza aggiunge: “Ribadisco il mio sostegno al sindaco Toto e all’assessore De Luca. È necessario preservare un clima di rispetto e responsabilità: il dissenso è legittimo, ma non può mai degenerare in atti diffamatori o intimidatori”.Mauro Piazza
Negri (Fratelli d’Italia): “Ingiurie diffamanti dettati dalla condotta cattiva di certa parte politica”
Da parte del presidente provinciale e di tutto il direttivo di Fratelli D’Italia si esprime la massima e completa solidarietà al sindaco Gennaro Toto ed all’assessore Antonio De Luca. Non è accettabile che il confronto politico si riduca a delle scritte infamanti ed anonime.
Non tutti possiamo essere d’accordo con decisioni prese, ma ci sono i luoghi preposti per una discussione, sia pure accesa, ma che rimane nei confini del rispetto dei ruoli ricoperti, ma soprattutto nel rispetto delle persone.
Tutto il partito si stringe intorno al sindaco ed assessore esprimendo completa fiducia nel loro operato, conscio che quanto scritto sono “solo” delle ingiurie infamanti dettate dalla condotta cattiva di certa parte politica.
Alessandro Negri
Fratelli d’Italia
Forza Italia: “Sdegno e condanna per le scritte infamanti”
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