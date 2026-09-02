Scritte offensive sui muri a Cernusco: la solidarietà a Toto, De Luca e Pendeggia

Unanime la condanna delle scritte offensive apparse all’alba di stamattina a Cernusco

“Un vile atto compiuto per infangare la reputazione di chi si occupa della cosa pubblica”

CERNUSCO LOMBARDONE – Una condanna unanime alle scritte offensive comparse sui muri a Cernusco all’alba di oggi, martedì 2 settembre, contenenti dei messaggi diffamatori nei confronti del sindaco Gennaro Toto, dell’assessore Antonio De Luca e del primo cittadino di Montevecchia Ivan Pendeggia. A esprimerla sono diversi esponenti del mondo politico del territorio, rimarcando come il confronto politico non possa ridursi a scritte infamanti e anonime.

Di seguito i comunicati giunti in redazione

Vergani: “Solidarietà dalla Conferenza dei sindaci del Meratese”

A nome della Conferenza dei Sindaci del Meratese, esprimo vicinanza e sostegno al Sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, al Sindaco di Cernusco Lombardone Gennaro Toto e all’Assessore Antonio De Luca che sono stati bersaglio di un vile atto compiuto per infangare la reputazione di chi si occupa della cosa pubblica.

Non è il primo episodio che vede gli amministratori locali del territorio diventare oggetto di becero sberleffo, perpetrato con frasi ingiuriose da idioti che si nascondono dietro l’anonimato. A Ivan, Gennaro e Antonio l’invito a proseguire con determinazione e a testa alta nel loro lavoro.

Fabio Vergani

Presidente della Conferenza dei Sindaci del Meratese

Piazza: “Condannare ogni clima d’odio”

Esprimo piena solidarietà al sindaco Gennaro Toto e all’assessore Antonio De Luca, bersaglio di minacce gravi e inaccettabili. La scritta diffamatoria apparsa nella notte sul muro perimetrale del cimitero, realizzata con vernice verde e riportante accuse anonime relative all’impiego delle risorse pubbliche, rappresenta un atto lesivo delle istituzioni e del corretto confronto democratico.

È necessario condannare con fermezza ogni forma di clima d’odio che tenta di delegittimare l’operato degli amministratori e di indebolire la fiducia nelle istituzioni.

L’episodio si inserisce in una sequenza di atti ostili già verificatisi nei mesi scorsi, quando erano stati colpiti beni personali del sindaco e dell’assessore. Si tratta di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la dialettica politica e che richiedono una risposta ferma e unitaria.

“Condanno con decisione ogni forma di intimidazione nei confronti degli amministratori locali” dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza. “Confido che il sistema di videosorveglianza possa fornire elementi utili all’individuazione dei responsabili. La tutela delle istituzioni passa anche dalla capacità di isolare chi, con gesti vigliacchi, tenta di minare la credibilità di chi opera quotidianamente per il bene della comunità.”

Piazza aggiunge: “Ribadisco il mio sostegno al sindaco Toto e all’assessore De Luca. È necessario preservare un clima di rispetto e responsabilità: il dissenso è legittimo, ma non può mai degenerare in atti diffamatori o intimidatori”.Mauro Piazza

Sottosegretario regionale

Negri (Fratelli d’Italia): “Ingiurie diffamanti dettati dalla condotta cattiva di certa parte politica”

Da parte del presidente provinciale e di tutto il direttivo di Fratelli D’Italia si esprime la massima e completa solidarietà al sindaco Gennaro Toto ed all’assessore Antonio De Luca. Non è accettabile che il confronto politico si riduca a delle scritte infamanti ed anonime.

Non tutti possiamo essere d’accordo con decisioni prese, ma ci sono i luoghi preposti per una discussione, sia pure accesa, ma che rimane nei confini del rispetto dei ruoli ricoperti, ma soprattutto nel rispetto delle persone.

Tutto il partito si stringe intorno al sindaco ed assessore esprimendo completa fiducia nel loro operato, conscio che quanto scritto sono “solo” delle ingiurie infamanti dettate dalla condotta cattiva di certa parte politica.

Alessandro Negri

Fratelli d’Italia

Forza Italia: “Sdegno e condanna per le scritte infamanti”

Forza Italia Provincia di Lecco esprime la più ferma condanna ed un profondo sdegno per i gravissimi atti vandalici e diffamatori apparsi a Cernusco Lombardone, realizzati con bomboletta verde ai danni del Sindaco Gennaro Toto e del Sindaco Ivan Pendeggia.

A loro va la nostra totale e incondizionata solidarietà. Attacchi di questa natura, contrassegnati da accuse infamanti e vigliacche tracciate sui muri pubblici e nei luoghi della comunità, non rappresentano soltanto un’offesa personale ai diretti interessati, ma costituiscono un ferimento al decoro e al vivere civile dell’intero territorio.

Siamo certi che le Forze dell’Ordine e la Magistratura faranno quanto prima piena luce sull’accaduto, individuando il responsabile di questi gesti inaccettabili.

Fare l’amministratore locale oggi è un compito arduo e complesso, che comporta quotidiani sacrifici, responsabilità enormi, impegno e profonda dedizione personale per il bene della propria collettività. Proprio per questo non è tollerabile che chi si spende per la cosa pubblica debba diventare bersaglio di intimidazioni, odio o gogna di strada.

Forza Italia crede con forza in una politica pura, guidata dalla “P” maiuscola: un’azione fondata sul rispetto, sul confronto democratico e sul servizio ai cittadini. Come ricordava sempre il nostro fondatore Silvio Berlusconi, «Non c’è nulla di più bello che battersi per il proprio Paese e per la libertà»: valori ed etica che guidano ogni giorno l’azione di chi amministra con la sola bussola del bene comune.

Vogliamo infine cogliere l’occasione per ringraziare di cuore Gennaro Toto, Ivan Pendeggia e tutti gli amministratori locali che, con professionalità, coraggio e spirito di servizio, continuano ogni giorno a mettere la propria vita al servizio delle nostre comunità.

Forza Italia Provincia di Lecco