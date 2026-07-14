Scuole più sicure, dalla Regione 16 milioni per i piccoli Comuni: il bando interessa anche il Lecchese

Approvata la misura “Scuola Si-Cura” per finanziare interventi di messa a norma e riqualificazione degli edifici scolastici

Le dichiarazioni di Piazza e Zamperini

LECCO – La sicurezza delle scuole torna al centro degli investimenti di Regione Lombardia, che ha approvato la nuova misura “Scuola Si-Cura”, un programma da 16 milioni di euro destinato ai piccoli Comuni lombardi per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e miglioramento della qualità degli edifici scolastici.

Il provvedimento riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 15 mila abitanti e le Unioni di Comuni proprietarie degli immobili scolastici, con particolare attenzione alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Una misura che rappresenta un’opportunità anche per numerosi Comuni della provincia di Lecco, dove molte amministrazioni potranno candidare interventi per migliorare il patrimonio scolastico esistente.

“La sicurezza delle nostre scuole deve essere una priorità assoluta – dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini – perché significa tutelare studenti, insegnanti, personale scolastico e intere comunità. Con questa misura Regione Lombardia mette in campo risorse concrete per aiutare soprattutto quei piccoli Comuni che spesso hanno maggiori difficoltà economiche nell’affrontare interventi importanti sul proprio patrimonio pubblico”.

Sulla stessa linea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea l’importanza del provvedimento per il territorio lecchese: “Numerosi Comuni della nostra provincia rientrano nella fascia demografica prevista dal bando e potranno cogliere questa opportunità per realizzare interventi concreti a favore delle proprie scuole e delle famiglie”.

Interventi per sicurezza, impianti e accessibilità

I finanziamenti potranno sostenere diversi tipi di opere: dall’adeguamento antincendio alla messa a norma degli impianti elettrici, illuminotecnici, elettromeccanici, idraulici e di ventilazione, fino alla realizzazione o al miglioramento dei sistemi antintrusione e di controllo.

Saranno finanziabili anche gli interventi per la sicurezza degli elementi non strutturali degli edifici, come controsoffitti, parapetti, superfici vetrate, elementi di facciata, tramezzature interne, pavimentazioni e arredi fissi.

Previsti inoltre lavori per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e gli interventi di ripristino e riqualificazione degli spazi interessati dalle opere.

Contributi fino al 90% per i Comuni più piccoli

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto fino al 90% del costo dell’intervento per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e per le Unioni di Comuni, mentre potrà arrivare fino al 50% per i Comuni tra 5.001 e 15 mila abitanti.

Il contributo massimo concedibile sarà di 160 mila euro per progetto, mentre il valore minimo degli interventi candidabili è fissato a 60 mila euro Iva inclusa.

Ogni Comune o Unione di Comuni potrà presentare una sola candidatura riferita a un singolo edificio scolastico attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Attenzione ai territori montani

Per Zamperini la misura assume un valore particolare soprattutto per le realtà più piccole e montane.

“I piccoli Comuni, specialmente quelli montani – conclude il consigliere regionale – sono realtà che custodiscono comunità vive e meritano lo stesso livello di attenzione e investimento delle aree urbane più grandi. Questa è una politica regionale vicina ai territori, capace di trasformare risorse pubbliche in interventi concreti e visibili per i cittadini”.

Piazza ha infine rivolto un ringraziamento all’assessore regionale all’Istruzione Simona Tironi per il lavoro svolto nella definizione della misura, con l’obiettivo di sostenere gli enti locali negli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.