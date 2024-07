Sicurezza nelle stazioni, da regione 30mila euro per il territorio lecchese

Prosegue l’accordo tra la Prefettura di Lecco, Regione Lombardia e Trenord

Mauro Piazza: “Regione Lombardia sosterrà i servizi di Polizia locale svolti dai 27 Comuni lecchesi coinvolti”

LECCO – “Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie che prevede l’attivazione di servizi straordinari di controllo nelle stazioni, specie quelle sprovviste di presidi della Polizia ferroviaria lungo la tratta della provincia di Lecco per la tutela della sicurezza urbana”.

A confermarlo è stato il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. L’accordo tra la Prefettura di Lecco, Regione Lombardia e Trenord consente di organizzare specifici servizi volti al controllo del territorio, al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che ingenerano insicurezza diffusa nella popolazione nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie: “Regione Lombardia sosterrà i servizi di Polizia locale svolti dai 27 Comuni lecchesi coinvolti, in particolare per il pattugliamento straordinario delle stazioni e delle aree limitrofe con un contributo finanziario di 30.000 euro, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza nelle stazioni ferroviarie”.

I comuni aderenti all’accordo sono: Lecco (capofila), Airuno, Bellano, Brivio, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello Del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Valmadrera, Lomagna, Colle Brianza.

La proposta è in continuità con il progetto sperimentale svolto sul territorio della provincia di Lecco nel 2021, 2022 e 2023 che ha dimostrato risultati positivi. L’iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Lecco sarà attuata dalla data di sottoscrizione dell’accordo fino al 31 dicembre 2024. La Prefettura individuerà e valuterà le criticità, disponendo l’attuazione di mirati servizi di prevenzione, controllo e contrasto dei fenomeni illegali con il coinvolgimento delle Polizie Locali, svilupperà, d’intesa con i Sindaci, scambi di informazioni tra le Forze di Polizia a competenza generale e le Polizie Locali.

“Ringrazio l’Assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa per l’attenzione dimostrata a questa importante tematica per il nostro territorio – ha concluso Piazza -. Un’iniziativa fondamentale per contrastare gli atti vandalici e i numerosi casi di comportamenti violenti e incivili che si verificano, soprattutto nelle ore serali, sia sui treni che nelle aree limitrofe alle stazioni della provincia di Lecco. La sicurezza continuerà ad essere un tema centrale e questo provvedimento conferma l’impegno di questa giunta regionale a incrementare l’attività di presidio e controllo del territorio contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.