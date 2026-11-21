Regione Lombardia stanzia 1,3 milioni per la prevenzione degli incidenti

I fondi serviranno a finanziare progetti di formazione e sensibilizzazione nel triennio 2026-2028, con iniziative rivolte anche alle scuole e ai giovani

LECCO – Oltre 110mila euro alla Provincia di Lecco per sostenere progetti di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Regione Lombardia ha ripartito complessivamente 1,3 milioni di euro, provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra tutte le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano per iniziative da realizzare nel triennio 2026-2028.

Alla Provincia di Lecco sono stati assegnati 110.939 euro, nell’ambito di un programma che punta a contrastare l’incidentalità attraverso la formazione e la diffusione di comportamenti corretti sulla strada.

Le risorse sono state stanziate con una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. I progetti saranno sviluppati attraverso un accordo di collaborazione con Anci Lombardia e Unione Province Lombarde.

Tra gli interventi previsti figurano attività formative rivolte alla popolazione, anche nelle scuole, campagne di informazione e sensibilizzazione e iniziative realizzate con il coinvolgimento di associazioni, Polizie locali e Forze dell’ordine. Sono finanziabili anche eventi, giornate di studio e manifestazioni dedicate alla sicurezza stradale, oltre a campagne di comunicazione attraverso i social media.

«La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva che richiede prevenzione e un impegno costante. Con queste risorse sosteniamo i territori nella realizzazione di progetti capaci di sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, anche sui comportamenti corretti da adottare alla guida e sulla strada», ha dichiarato l’assessore regionale Romano La Russa, sottolineando il ruolo delle Polizie locali, delle Forze dell’ordine e delle associazioni nella diffusione di una maggiore consapevolezza.

Sull’importanza della prevenzione è intervenuta anche l’assessore Claudia Maria Terzi: «La sicurezza stradale non passa soltanto attraverso interventi sulle infrastrutture, ma anche dalla diffusione di una cultura della prevenzione e della responsabilità. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il lavoro condiviso con Province, Comuni e Città Metropolitana di Milano, sostenendo progetti capaci di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare alla guida e sui rischi legati alla circolazione stradale».

L’obiettivo, ha aggiunto Terzi, è contribuire a ridurre l’incidentalità e tutelare la vita delle persone attraverso la formazione e la sensibilizzazione.

La ripartizione delle risorse

La quota assegnata alla Provincia di Lecco è pari a 110.939 euro. Importi analoghi sono stati destinati anche a Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Sondrio. Alla Provincia di Como sono stati assegnati 106.501 euro, mentre a Milano 110.800 euro, a Bergamo 110.939 euro, a Brescia 111.200 euro, a Pavia 110.939 euro e a Varese 110.939 euro.