Sport in Lombardia, altri 250mila euro dalla Regione per sostenere le manifestazioni sul territorio

Pubblicata sul BURL la delibera che porta a 1,9 milioni la dotazione complessiva del bando

Il sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi: “Questo stanziamento aggiuntivo ci consentirà di soddisfare oltre il 40% delle domande ammissibili”

MILANO – Regione Lombardia rafforza il sostegno agli eventi sportivi sui territori con un incremento di 250mila euro destinato al “Bando a sostegno di manifestazioni sportive” per il trimestre aprile-giugno 2026. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale e pubblicata sul BURL, portando così la dotazione per il periodo primaverile da 750mila euro a 1 milione di euro. Sale invece a 1,9 milioni di euro il valore complessivo del bando.

L’aumento delle risorse consentirà di finanziare ulteriori 27 manifestazioni sportive rispetto alle 57 già ammesse in graduatoria. Eventi distribuiti in quasi tutte le province lombarde, dalla pianura alle aree montane, con appuntamenti agonistici e amatoriali dedicati a numerose discipline sportive.

“Questo stanziamento aggiuntivo – sottolinea il sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi – ci consentirà di soddisfare oltre il 40% delle domande ammissibili, ampliando in modo significativo il numero di iniziative sostenute. La partecipazione al bando è stata superiore a ogni previsione e conferma la vitalità del sistema sportivo lombardo. È per noi importante sostenerlo perché è leva di socialità, benessere psico-fisico della comunità e attrattività turistica”.

Il provvedimento arriva alla luce dell’elevato numero di richieste presentate dagli organizzatori di eventi sportivi sul territorio regionale. Le iniziative in calendario tra aprile e giugno 2026 coinvolgeranno discipline molto diverse tra loro: dal nuoto al rugby, dal tennis al basket, senza dimenticare le tradizionali gare ciclistiche e le competizioni podistiche.

“Dal tennis al bowling, dal gravel al rally, dal calcio alla kickboxing fino alla vela e rugby: sono solo alcune delle discipline che animeranno le manifestazioni sportive in programma in quasi tutte le province lombarde da aprile a giugno 2026, e alle quali tutta la cittadinanza lombarda è invitata”, conclude la nota diffusa da Regione Lombardia.