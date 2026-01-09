Strappo in Forza Italia, la Segreteria Cittadina di Lecco si dimette

Polemica con la segreteria provinciale del partito: “Arrogante incapacità politica determinata da vecchie logiche”

La risposta di Gagliardi: “scelta personale che rispettiamo, pur non condividendone le motivazioni”. Virginia Tentori, nostra nuova commissaria cittadina

LECCO – “La Segreteria Cittadina di Forza Italia di Lecco comunica di aver rassegnato le dimissioni, il ritiro congiunto delle numerose e qualificate persone che avevano dato la disponibilità ad entrare in lista e del gruppo di lavoro di 30 persone che negli ultimi 18 mesi ha ricostruito presenza, contenuti e credibilità del Partito in città”.

Questo quanto comunicato da Angela Fortino, segretario cittadino; Veronica Paramatti, vicesegretario; Fabrizio Bianchi; Filomena Marchitto; Giulio Rafaraci e Andrea Quintavalla, membri della segreteria cittadina di Forza Italia Lecco. Alla base della decisione gravi e insanabili divergenze con il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi e i suoi più stretti collaboratori in merito alla gestione politica del partito e delle scelte strategiche sulla città di Lecco.

Divergenze che più volte, ma invano, abbiamo rappresentato anche agli organi superiori del partito. Con grande senso di responsabilità e nel rispetto della nostra dignità personale e politica, dopo avere a lungo temporeggiato nel tentativo di sanare la situazione, riteniamo che non sussistano più le condizioni per proseguire il percorso politico nel quale avevamo creduto e sul quale abbiamo investito lavorando per 18 mesi, senza risparmiarci, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze, creando un gruppo coeso di persone desiderose di contribuire al bene della città, giudicando in modo critico ma anche propositivo le scelte dell’attuale amministrazione comunale che incidono sulla vita della città, guadagnando sul campo la credibilità politica nell’interlocuzione con i nostri concittadini e con le associazioni rappresentative nei diversi ambiti, stando in piazza ad ascoltare le famiglie e le persone residenti, aggregando un buon numero di professionisti e persone della società civile disposte a entrare in lista e predisponendo un programma molto articolato e rispondente alla domanda dei lecchesi di poter godere di quella necessaria vivibilità che l’attuale amministrazione non ha saputo garantire”.

“Proprio perché crediamo nella Politica come Valore e servizio del bene comune e non come strumento di affermazione personale o come mera gestione del potere, proprio perché siamo vicini con sincerità – e non per tornaconto – a cittadini, imprese, categorie, associazioni sportive, culturali, educative e sociali, abbiamo deciso di allontanarci da un tipo di approccio alla politica che speravamo fosse superato e sospendere la nostra attività all’interno di Forza Italia che resta comunque il nostro partito di riferimento ma che, a Lecco, ha deciso di lasciare mano libera a una Segreteria Provinciale dominata da arrogante incapacità politica e determinata da vecchie logiche che non condividiamo e che impediscono la prosecuzione di un impegno serio e credibile soprattutto in vista dell’imminente campagna elettorale”.

“Forza Italia ha perso l’opportunità di essere, a Lecco, quel partito che poteva giocare una partita da protagonista sia nel percorso per arrivare ad una candidatura unitaria forte del centrodestra – così come i nostri concittadini ci chiedono da tempo – che per l’elaborazione di contenuti e progettualità; si è preferito invece dar seguito a logiche di corto respiro che non porteranno a nulla e che non intendiamo avallare – hanno concluso dalla segreteria cittadina -. A questo punto noi, a testa alta, insieme alle donne e agli uomini con cui abbiamo condiviso il percorso fin qui fatto, valuteremo come proseguire il nostro impegno civico e politico a sostegno di chi vuole contribuire a un cambio di passo nel governo della nostra città, partendo dai nostri valori che non sono mutati e mantenendo ferma la passione, la serietà, la libertà e il senso di responsabilità che ci ha guidato fino ad ora e che ci ha indotto ad arrivare a questa decisione, difficile e sofferta ma non più procrastinabile”.

Non è tardata ad arrivare la risposta del Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi che riportiamo di seguito.

“Prendiamo atto delle dimissioni della segretaria Fortino. Si tratta di una scelta personale che rispettiamo, pur non condividendone le motivazioni. Forza Italia prosegue il proprio lavoro in modo unito: il Partito è una comunità compatta che si concentra esclusivamente sulle sfide concrete che interessano i cittadini e sul futuro della nostra comunità. Il Partito in città è cresciuto molto, consolidando la propria presenza e autorevolezza. Ne è chiara dimostrazione il lavoro svolto a Palazzo Bovara, dove Forza Italia è rappresentata dal consigliere Gianni Caravia, volto molto noto nel capoluogo e figura di grande esperienza amministrativa entrato recentemente nel partito.

In questa ottica, diamo il benvenuto a Virginia Tentori, nostra nuova commissaria cittadina. Virginia è un volto assai conosciuto in città e all’interno del nostro movimento politico, dove ha già ricoperto incarichi dirigenziali sia a livello locale che provinciale. La sua profonda esperienza istituzionale, maturata nei ruoli di Assessore comunale e di Presidente del Consiglio Comunale, rappresenta una garanzia di assoluta autorevolezza e competenza per questa fase. Con estrema chiarezza esprimiamo il pieno sostegno come candidato sindaco della città a Carlo Piazza.

Lavoriamo già da tempo per una lista aperta alle forze civiche e a tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori: liberali, moderati ed europeisti. Siamo certi che lavoreremo con spirito di rete e massima collaborazione con la nuova Commissaria per garantire che il progetto di Forza Italia per la città prosegua con forza e determinazione. La nostra bussola resta la crescita e il benessere della nostra città”.