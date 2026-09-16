Teatro della Società, la minoranza: “Tempi imprevedibili, ma il Teatro è sicuro”

I capigruppo di minoranza riconoscono i disagi per Fondazione Teàrte, operatori e pubblico e chiedono che verifiche e interventi si chiudano rapidamente

LECCO – La vicenda del Teatro della Società arriva a un passaggio delicato proprio mentre la città attendeva notizie sulla nuova stagione. Dopo la comunicazione del sindaco Filippo Boscagli prima e la nota diffusa dal Comune di Lecco poi sulla situazione dei lavori e sulle conseguenze dell’accertamento tecnico preventivo disposto nell’ambito del contenzioso con l’impresa, intervengono i capigruppo di minoranza.

Una presa di posizione che assume anche un particolare significato alla luce della composizione dell’attuale opposizione. Tra i firmatari ci sono infatti Emanuele Manzoni (Alleanza Verdi e Sinistra) e Renata Zuffi (Ambientalmente), che fino a pochi mesi fa erano assessori della Giunta guidata da Mauro Gattinoni, rispettivamente al Welfare e ad Ambiente, Mobilità e Pari opportunità. Entrambi hanno concluso il loro incarico l’8 giugno 2026 e siedono oggi in Consiglio comunale tra le fila dell’opposizione.

Con loro firma il documento Pietro Regazzoni, capogruppo del Partito Democratico, già presente come consigliere nella precedente consiliatura. A completare il gruppo dei firmatari c’è Gerolamo Fazzini (Fattore Lecco). I quattro fanno sapere di aver “preso atto della nota diffusa dal Comune di Lecco” e, soprattutto, condividono nelle condizioni attuali la decisione dell’Amministrazione di attendere la conclusione delle verifiche tecniche prima di procedere con gli interventi ancora necessari.

Una posizione che viene definita “coerente e lineare”, alla luce di una situazione nella quale il contenzioso avviato lo scorso aprile su iniziativa dell’impresa ha portato all’accertamento tecnico preventivo. Saranno le verifiche disposte nell’ambito del procedimento a fare il punto sullo stato dei luoghi e sull’andamento dei lavori, che risultano “parzialmente eseguiti da parte dell’impresa”.

Il problema, però, non riguarda soltanto il completamento degli interventi. Il Teatro non è infatti ancora pienamente disponibile in tutti i suoi spazi: restano esclusi, in particolare, “ridotto, caffè, uffici”.

E proprio sui tempi si concentra una delle preoccupazioni espresse dalla minoranza. “Come emerge dalla nota del Comune, le operazioni disposte dal Tribunale impediscono al momento di intervenire o modificare lo stato dei luoghi e comportano tempi tecnici difficilmente prevedibili”, sottolineano i quattro capigruppo.

Una tempistica che, spiegano, rischia di non essere compatibile con quella della programmazione già predisposta: “Purtroppo non risultano pienamente compatibili con quelli della programmazione artistica già definita”.

Nel documento c’è però anche una precisazione sulle condizioni nelle quali il Teatro è stato riaperto e utilizzato. Un punto sul quale la minoranza ritiene necessario “rassicurare” il pubblico: “È doveroso rassicurare che il Teatro è stato aperto a seguito dei sopralluoghi e relativi verbali di vigilanza della Commissione pubblici spettacoli per l’inaugurazione e la realizzazione della stagione in condizioni di sicurezza per il pubblico, attori e collaboratori della Fondazione”.

Il quadro resta dunque quello di un Teatro riaperto per la programmazione, ma con alcuni spazi ancora non disponibili e con gli interventi sospesi dall’esigenza di non alterare lo stato dei luoghi in attesa degli accertamenti tecnici.

La situazione, riconoscono i capigruppo, avrà conseguenze immediate. “Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione determinerà nell’immediato per la Fondazione Teàrte, per gli operatori culturali, per il pubblico e per quanti avevano già programmato iniziative nel Teatro”.

Da qui l’auspicio che la fase delle verifiche possa chiudersi in tempi brevi: “Auspichiamo che le verifiche e gli interventi ancora necessari possano concludersi nel più breve tempo possibile, consentendo nuovamente la piena e continuativa fruizione degli spazi”.

La minoranza conferma infine la propria disponibilità a collaborare: “Da parte nostra confermiamo la disponibilità a collaborare, nell’interesse della città, affinché il Teatro della Società possa essere restituito al pubblico quanto prima”.

Una presa di posizione arrivata nella giornata in cui era prevista la presentazione della nuova stagione teatrale. La vicenda giudiziaria e le verifiche tecniche in corso hanno invece riportato al centro della discussione i lavori ancora da completare, i tempi dell’accertamento e la piena disponibilità degli spazi del Teatro.