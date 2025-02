Tombotto di Lierna, il sindaco replica a Fragomeli: “Le imprese sono con noi”

Per il primo cittadino liernese Fragomeli sta strumentalizzando la questione a suo favore

Costantini: “L’amministrazione sta lavorando con il supporto di Regione Lombardia nell’interesse esclusivo dei Liernesi”

LIERNA – La polemica politica sul tombotto di Lierna si sta accendendo, infatti non sono passate inosservate le parole del consigliere regionale del Pd, Gian Mario Fragomeli, il quale ha dichiarato che le imprese liernesi sarebbero in difficoltà a causa del sottopasso tra via Ducale e via Leopardi. Tale tombotto non permette il passaggio a mezzi pesanti superiori di 4 metri di altezza. Il consigliere ha anche dichiarato che avrebbe più volte contattato il Comune, ma senza ricevere alcuna risposta.

Risposta che arriva però oggi da parte del primo cittadino, Simonetta Costantini: “In difesa dell’operato del comune di Lierna, sono costretta ad intervenire per ricostruire la verità dei fatti rispetto ad una vicenda che per i contenuti sta diventando un’evidente campagna diffamatoria non riconducibile alla critica politica”.

“Non appena sollevato via stampa la questione mi sono interfacciata con le aziende coinvolte dall’iniziativa del Consigliere regionale del Pd Fragomeli. E, anche a seguito di specifiche tecniche date dalla sottoscritta agli interessati in prima persona, le aziende Odl di Pensa e Mdg di Gaddi, dove risultano lavorare più di 100 dipendenti, hanno inviato formale lettera, al consigliere Gianmario Fragomeli dove comunicavano la volontà di dissociarsi dall’iniziativa”.

“In consiglio comunale, ente deputato al controllo delle azioni della giunta, con il supporto del progettista ho risposto ad un’interrogazione sul tema. Dove ho specificato che il limite di altezza dell’attuale sottopasso è di m 4.00 ormai da 40 anni e come ho verificato in prima persona, a fine lavori, la reale altezza è di m 4.04/ 4.05 un’altezza che rispetta il limite massimo di altezza per autoarticolati e cioè m 4.00, come stabilito dal Codice della Strada. Un vincolo ben riportato dal cartello stradale posizionato in Via Leopardi all’imbocco del sottopasso stesso”.

“Ora quindi mi chiedo come mai il Consigliere si spende così tanto per difendere chi evidentemente non rispetta le regole del codice della strada ignorando i divieti posti?

Perché si accanisce su situazioni che avvengono al di fuori della legge? Ha già perso il sostegno in questa iniziativa di player importanti del paese visto che è un’iniziativa che evidentemente sta mostrando tutti i propri limiti. L’amministrazione sta lavorando e ha lavorato, con il supporto di Regione Lombardia, nell’interesse esclusivo dei Liernesi. Non so se altri possono dire lo stesso visto che è evidente l’intento di attuare una politica strumentale e inutile per mero tornaconto politico”.