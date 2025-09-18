Torna nel Meratese la festa dell’Unità: tre giorni di politica, musica e buon cibo a Imbersago

Tra gli ospiti Cecilia Strada e Vincenzo De Luca, presidente della Campania

Tre giorni di incontro e confronto su temi di spiccata attualità, locali e internazionali

IMBERSAGO – Tre giorni di politica, musica e buon cibo grazie alla Festa dell’Unità che, dopo anni di assenza, torna nel Meratese nella nuova location dell’area polifunzionale di Imbersago.

L’appuntamento è per il fine settimana che va da venerdì 26 settembre a domenica 28 settembre con un ricco programma di incontri e iniziative per parlare e riflettere sui temi cruciali dell’attualità, dalla situazione di Gaza all’imminente campagna per le Regionali, passando ai temi delle infrastrutture e della viabilità con un occhio di riguardo al nuovo ponte di Paderno, con ospiti del calibro dell’europarlamentare Cecilia Strada (sabato 27 alle 18) e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (sabato 27 alle 21).

Nata su impulso del circolo Pd di Imbersago, presieduto da Aldo Mari, l’iniziativa ha presto trovato condivisione e supporto nei circoli Pd del Meratese, nel gruppo dei Giovani Democratici e nella Federazione di Lecco, convinti nella necessità di riportare anche nella Brianza meratese, territorio ricco e fertile a livello imprenditoriale e associativo, una festa che in passato era un appuntamento fisso a Osnago.

“Riorganizzare un evento di questo tipo era per noi importantissimo perché significa esserci e rilanciare un momento di convivialità e confronto in un territorio dove abbiamo un ampio numero di iscritti e di circoli” ha spiegato il segretario provinciale dei Dem Manuel Tropenscovino, lanciando uno stoccata alla Lega che, nei mesi scorsi, aveva organizzato qui la Lumbard Fest: “Faremo meglio di loro, mostrando anche il nostro forte interesse a temi locali, di ricaduta nazionale, come il nuovo ponte sull’Adda, promuovendo quel confronto sui temi delle infrastrutture e della viabilità che manca in Regione Lombardia”.

Gli ha fatto eco Pietro Radaelli, segretario provinciale dei giovani democratici che ha voluto ringraziare il presidente del circolo Pd di Imbersago per il coinvolgimento in una festa che vuole essere innanzitutto un momento di aggregazione e comunità, oltre la politica intesa in senso stretto.

Il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli ha espresso la soddisfazione di essere riusciti a confezionare una nuova festa che va aggiungersi a quella di Lecco e di Barzago, ponendo l’accento poi sulla portata degli ospiti, grazie a cui sarà possibile spaziare da temi internazionali a quelli locali, tenendo sempre un respiro ampio. “Ringraziamo il presidente De Luca che, impegnato nella campagna elettorale in Campania, ha accettato l’invito, permettendoci così di parlare, sabato 27, alle 21 anche dell’importante tornata per il rinnovo del governo di molte Regioni italiane. Non meno importante sarà l’incontro di domenica 28, sempre alle 21, in cui si parlerà di infrastrutture e viabilità in Lombardia con focus anche sul nuovo ponte di Paderno e le posizioni miopi della Regione”.

Orgoglioso della proposta si è detto anche Aldo Mari che ha ribadito come queste occasioni siano luogo di democrazie e incontro, sottolineando la virtuosa mobilitazione di nuove persone disponibili a collaborare e darsi da fare per la buona riuscita della tre giorni.

Per tutta la durata della festa sarà esposta la mostra “Heart of Gaza”, che raccoglie i disegni dei bambini e delle bambine palestinesi.

Da segnalare anche la presentazione del libro “The Masquerade reloaded” di Roberto Valtolina in programma domenica 28 alle 11 alla presenza dell’autore intervistato da Pierangelo Marucco, dell’assemblea provinciale Pd.