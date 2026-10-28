Treni pieni sulla Tirano-Milano, Fragomeli chiede più carrozze e corse

Depositata un’interrogazione per chiedere a Regione Lombardia e Trenord più capienza e un rafforzamento del servizio pomeridiano

Nel mirino il RegioExpress 2835, che ferma a Bellano alle 17.30, a Varenna alle 17.35 e a Mandello del Lario alle 17.47

LECCO – Treni sovraffollati sulla linea Tirano-Milano, il Pd chiede più posti a bordo e un potenziamento del servizio. Il problema riguarda in particolare i convogli della direttrice che collega la Valtellina e l’Alto Lago al capoluogo lombardo, dove i pendolari si trovano a viaggiare in piedi e in condizioni di disagio. Sulla questione è intervenuto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere alla Regione di intervenire.

“Ancora una volta dobbiamo vedere queste scene sulle linee di Trenord e ora tocca a quella che dalla Valtellina-Alto Lago porta nel capoluogo lombardo. Per questo ho chiesto a Regione di intervenire”, dichiara Fragomeli, riferendosi alle immagini dei vagoni affollati e alla carenza di posti disponibili.

L’interrogazione, intitolata “Sovraffollamento dei treni e necessità di potenziamento del servizio ferroviario sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano”, è rivolta all’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente. Il consigliere chiede di valutare, in collaborazione con Trenord, un aumento della capacità dei convogli attraverso l’aggiunta di carrozze o l’impiego di treni con più posti a sedere. In alternativa, o in aggiunta a queste misure, propone di potenziare l’offerta ferroviaria nella fascia pomeridiana interessata dal problema, tenendo conto degli eventuali vincoli infrastrutturali della linea.

A motivare la richiesta è il ruolo strategico della direttrice RegioExpress RE8, che garantisce i collegamenti tra la Valtellina, la sponda orientale del lago di Como e importanti centri come Lecco, Monza e Milano. Una linea utilizzata quotidianamente da residenti, lavoratori e studenti, ma anche dai turisti che raggiungono le località lacustri e montane.

Fragomeli richiama in particolare il caso del RegioExpress 2835, in partenza da Tirano e diretto a Milano Centrale. Il convoglio ferma a Bellano-Tartavalle Terme alle 17.30, a Varenna-Esino alle 17.35 e a Mandello del Lario alle 17.47, raccogliendo viaggiatori lungo una tratta caratterizzata da una significativa domanda di mobilità.

“Le località attraversate rappresentano importanti poli di attrazione turistica, in particolare per i visitatori stranieri, che si muovono da e per Milano con i mezzi pubblici e in ogni stagione”, osserva il consigliere regionale. La domanda, sottolinea, non può più essere considerata esclusivamente stagionale e richiede una programmazione adeguata del servizio ferroviario durante tutto l’anno.

A questa componente si aggiungono i pendolari, per i quali il sovraffollamento compromette la qualità del viaggio. La disponibilità insufficiente di posti a sedere e le difficoltà nel viaggiare in condizioni di comfort e fruibilità adeguate rappresentano, secondo Fragomeli, un problema che si ripresenta anche nei giorni feriali, su una tratta di lunga percorrenza.

“Il sovraffollamento, anche nei giorni feriali, i posti a sedere esauriti, i disagi per gli utenti e un peggioramento delle condizioni di comfort e fruibilità sono ormai la consuetudine. Oltretutto su una tratta a lunga percorrenza”, afferma il consigliere del Pd.

La richiesta alla Regione è quindi quella di intervenire sulla capacità dei treni e sull’organizzazione del servizio, senza limitare i potenziamenti ai soli fine settimana. “Noi pensiamo che sia necessario garantire un servizio ferroviario adeguato alle esigenze dei residenti e dei pendolari e che i potenziamenti non debbano essere limitati ai soli fine settimana. Attendiamo un segnale dalla Regione”, conclude Fragomeli.