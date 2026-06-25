Turismo. La Lombardia punta su laghi, montagne e borghi: approvato il piano 2026-2028

Nel 2025 registrati 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze: cresce il peso del turismo internazionale

Destagionalizzazione, innovazione digitale e valorizzazione dei territori al centro della strategia regionale per i prossimi tre anni

LECCO – Destagionalizzare i flussi turistici, valorizzare l’intero territorio lombardo e rafforzare la competitività della regione sui mercati nazionali e internazionali. Sono questi alcuni degli obiettivi che guideranno le politiche turistiche della Lombardia nel triennio 2026-2028.

La strategia punta su un’offerta sempre più personalizzata, sul rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore, sulla crescita delle competenze professionali e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, per migliorare la promozione e la fruizione delle destinazioni lombarde.

“La Lombardia si dota di una visione chiara e condivisa per affrontare le sfide dei prossimi anni – afferma l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari –. L’obiettivo non è semplicemente aumentare i numeri, ma generare valore per i territori, per le imprese e per le comunità locali”. Secondo l’assessore, la crescita dovrà essere equilibrata e capace di valorizzare l’intera regione, dalle città d’arte ai laghi, dalle montagne ai borghi, creando nuove opportunità di sviluppo.

Le linee di indirizzo arrivano in una fase particolarmente favorevole per il comparto turistico lombardo. Il 2025 si è chiuso con numeri record: 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze, con un incremento di oltre 1,4 milioni di visitatori e 3,7 milioni di pernottamenti rispetto all’anno precedente.

A trainare la crescita è soprattutto il turismo internazionale. I visitatori stranieri rappresentano oltre il 63% degli arrivi e il 68% delle presenze, confermando la crescente attrattività della Lombardia oltre i confini nazionali.

Anche per l’estate 2026 le prospettive sono positive. Milano si conferma il principale polo turistico regionale, con oltre 22 milioni di presenze registrate nel 2025, mentre laghi e località montane continuano a rafforzare il proprio ruolo nell’offerta turistica lombarda. Le aspettative indicano inoltre un ulteriore aumento dei flussi provenienti dall’estero e una crescente attenzione verso esperienze legate a cultura, natura, enogastronomia e sostenibilità.

“Il turismo – conclude Massari – è una leva trasversale che coinvolge commercio, cultura, pubblici esercizi, produzioni locali, eventi e servizi. Per questo è fondamentale rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori del sistema e costruire un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e diffuso, capace di migliorare sia l’esperienza dei visitatori sia la qualità della vita delle comunità che li accolgono”.