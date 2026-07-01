Una proposta di legge per modernizzare la navigazione sui laghi lombardi

Dotti e Zamperini (FdI) firmano il progetto di legge per una normativa più moderna

“Questa proposta nasce da un dato di realtà: la navigazione sui laghi lombardi è profondamente cambiata, mentre le regole sono rimaste ferme nel tempo”

LECCO – Una normativa più moderna per disciplinare la navigazione sulle acque interne lombarde. È l’obiettivo del progetto di legge “Norme per la regolamentazione della navigabilità delle acque interne”, presentato a Palazzo Pirelli dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Anna Dotti, prima firmataria, e Giacomo Zamperini, secondo firmatario e relatore del provvedimento.

Alla presentazione hanno partecipato anche rappresentanti del mondo della nautica e delle istituzioni, tra cui Enzo Fantinato (CNA Nautica Lombardia), Giuseppe Rasella (Camera di Commercio Como-Lecco), Alfonso Morisieri (Confartigianato Imprese Como), Matteo Pasqua (Guardia Costiera Ausiliaria della Lombardia) e Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Secondo i promotori, il provvedimento nasce dall’esigenza di aggiornare un quadro normativo che non rispecchia più l’evoluzione del settore. Tra gli obiettivi figurano una regolamentazione più chiara delle diverse tipologie di servizi, una disciplina dell’utilizzo dei pontili pubblici anche per il trasporto pubblico non di linea, la tutela dell’ambiente lacustre e una migliore convivenza tra navigazione, balneazione e attività sportive.

Il testo interviene inoltre sul demanio lacuale, sulle concessioni, sul noleggio e la locazione delle unità da diporto, sulla programmazione delle licenze e sulla sicurezza della navigazione, introducendo anche disposizioni specifiche dedicate agli sport acquatici.

“Questa proposta nasce da un dato di realtà: la navigazione sui laghi lombardi è profondamente cambiata, mentre le regole sono rimaste ferme nel tempo”, ha dichiarato Giacomo Zamperini. Il consigliere ha ricordato come nel 2025 il servizio pubblico di linea sul Lago di Como abbia sfiorato i sei milioni di passeggeri e come, nello stesso periodo, sia cresciuto in modo significativo anche il numero degli operatori privati del trasporto passeggeri e del noleggio di imbarcazioni.

Il progetto di legge si inserisce nel percorso avviato da Fratelli d’Italia sul tema della navigazione interna lombarda e richiama anche la mozione sulla regionalizzazione della Navigazione Laghi, già approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Secondo i promotori, l’obiettivo finale è dotare la Lombardia di una normativa capace di accompagnare la crescita del comparto, garantendo maggiore sicurezza, regole certe, tutela dell’ambiente e una governance più vicina alle esigenze dei territori.

PROGETTO DI LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DELLE ACQUE INTERNE LOMBARDE