Valmadrera. Approvata la variazione di bilancio 2024/2026

Il consiglio comunale ha approvato le variazioni di bilancio per il triennio 2024-2026

L’avanzo permetterà l’inizio di nuove opere come la ciclopedonale della Rocca

VALMADRERA – È stato un importante Consiglio Comunale per il comune di Valmadrera quello del 22 aprile scorso in cui la giunta presieduta dal Sindaco Antonio Rusconi ha approvato sia il Rendiconto riferito all’anno 2023 e la variazione di bilancio per il triennio 2024-2026.

L’Assessore al bilancio, Martina Dell’Oro, ha riepilogato le voci riguardanti il Conto economico e lo Stato patrimoniale del comune lecchese riscontrando che: “Sulla base delle risultanze del Conto del bilancio il risultato di amministrazione del rendiconto 2023 è pari a euro 7.572.130, di cui la parte di avanzo disponibile (o libero) è pari a euro 6.112.409“.

“Il Fondo di cassa, al 31.12.2023, risulta pari a euro 12.045.223. L’iter che ha portato all’approvazione del bilancio consuntivo ha previsto la determinazione del responsabile dell’Area Economico finanziaria n.94 del 20/02/2024 relativa al riaccertamento sui residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, da iscrivere nel conto del bilancio e la loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità e le operazione di parifica degli Agenti Contabili”.

Invece, per quel che riguarda la variazione di bilancio 24-26 sempre il consigliere di maggioranza del comune di Valmadrera, Martina Dell’Oro, ha spiegato che questa interesserà soprattutto quei finanziamenti ricevuti e finalizzati a specifiche tematiche: “Ad esempio, quelle ricevute da parte di Regione Lombardia per attrezzature per emergenze per la Protezione Civile. Le cifre nello specifico sono di 13.066 euro per il 2024 e 11.543 per il 2025.”

“La variazione includerà anche l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali per il Corpo di Polizia Locale per il valore di euro 40.000. Mentre, ne saranno predisposti ulteriori 93.000 euro per l’acquisto di strumentazioni da parte della “Timken Foundation of Canton” per il progetto di riqualificazione e sistemazione della palestra della scuola media L.B.Vassena”.

Il Consiglio, inoltre, ha applicato quote di avanzo di amministrazione per permettere l’avvio o l’avanzamento di alcune opere, nello specifico: