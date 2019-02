Già sindaco per due mandati, ex parlamentare

Antonio Rusconi è candidato dal centrosinistra a Valmadrera

VALMADRERA – Il centrosinistra a Valmadrera cala l’asso: per la corsa a sindaco scende in campo Antonio Rusconi, ex parlamentare e in passato già sindaco della cittadina per ben due mandati, attualmente è assessore nella giunta guidata dal sindaco Donatella Crippa.

La notizia è stata diffusa da Progetto Valmadrera, il progetto politico fondato proprio da Rusconi. all’indomani della riunione del gruppo che si è svolta giovedì sera al centro Fatebenefratelli.

Cesare Colombo, coordinatore dell’associazione, ha confermato l’indisponibilità alla ricandidatura dell’attuale sindaco Donatella Crippa, il cui operato “è stato ritenuto, come quello della Giunta e del gruppo di maggioranza estremamente positivo” ha fatto sapere

Il Direttivo di Progetto Valmadrera ha quindi avanzato all’unanimità la proposta come candidato sindaco di Antonio Rusconi, già primo cittadino di Valmadrera dal 1995 al 2004, noto anche per i suoi impegni in campo sociale e sportivo, come Presidente del Comitato Oltre Noi per disabili adulti, fiduciario Coni per oltre venti anni.

La proposta è stata approvata dall’ assemblea degli iscritti di Progetto Valmadrera. È stato indicato come capolista della prossima lista di Progetto Valmadrera, Cesare Colombo, ingegnere informatico impegnato nel mondo cattolico.

Nei prossimi giorni, la Commissione elettorale formata da Rusconi, Colombo e dal capogruppo Giuseppe Anghileri incontrerà dapprima tutti i consiglieri e gli assessori uscenti e successivamente alcune delle numerose persone proposte dall’ associazionismo valmadrerese.

La storia politica di Antonio Rusconi

Nella sua carriera politica, Antonio Rusconi è stato eletto per tre volte parlamentare: la prima come deputato nel 2001, poi nel 2006 sempre alla Camera, mentre nel 2008 è stato eletto senatore della Repubblica.

Durante il suo periodo da sindaco di Valmadrera (1995-2004) ha fatto parte dell’Esecutivo lombardo dell’ANCI. Inoltre è alla guida della Commissione Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding, la società a capitale pubblico controllata dai Comuni lecchesi.