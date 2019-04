Presentata mercoledì sera la lista di Ascolto Valmadrera

Tanti volti nuovi a sostegno di Guido Villa

VALMADRERA – “Il nostro è stato un gesto di coraggio, una scelta meditata oltre un anno e mezzo fa e che ci ha visto subito al lavoro su questo progetto”

Guido Villa si presenta e annuncia la sua squadra: ieri sera, mercoledì, ha debuttato la lista Ascolto Valmadrera, che è stata ufficializzata nell’incontro pubblico organizzato al centro culturale Fatebenefratelli.

Una squadra composta da sedici candidati, tutti al loro esordio politico ad eccezione di Cristian Piani, per 14 anni consigliere di opposizione e oggi capolista di Ascolto Valmadrera; tutti a sostegno del candidato sindaco, una persona di esperienza quale è Guido Villa, artigiano di professione e consigliere comunale dal 2009 al 2014.

“Il nostro obiettivo è quello di riportare il cittadino al centro dell’azione amministrativa del Comune – ha spiegato Villa – non a caso è stato scelto il nome ‘Ascolto Valmadrera’. Crediamo infatti che da tempo i valmadreresi non siano ascoltati nelle loro bisogni”.

Una città smart, che guardi ai servizi e all’ecologia, una Valmadrera “a misura di persona” e una snellimento della burocrazia comunale sono le aspirazioni di un programma “che non è il libro dei sogni – ha spiegato Villa – c’è oltre un anno e mezzo di lavoro dietro la nostra proposta, un progetto concreto”.

I CANDIDATI

CRISTIAN PIANI, 44 anni Sposato e padre di tre figli, laureato in informatica ed impiegato come esperto di sicurezza informatica. Appassionato di arti marziali, ex agonista ed ora Maestro di karate e membro del consiglio Federale Nazionale. Consigliere comunale di opposizione dal 1999 al 2014 “Non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi!”

MAURO DELL’ORO, 38 anni, sposato, di mestiere fa il tecnico specializzato; ritenendo il forno inceneritore un pericolo per i suoi bambini, appena ha saputo del teleriscaldamento, ha cercato in tutti i modi di fermare il progetto. Con rammarico ha scoperto che la voce dei cittadini difficilmente viene ascoltata dalla classe dirigente, e così ha deciso di provare a entrare nel palazzo per cambiare le cose dall’interno. “Puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se ti manca la salute non hai nulla.”

GEROSA GIULIO, 30 anni Ingegnere energetico, già da diversi anni educatore in oratorio, dopo una breve parentesi esercitando la professione ha trovato nell’insegnamento la sua vocazione, unendo la passione per la materia con quella di aiutare ed insegnare ai giovani. “Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri.”

ORNELLA VILLA, anni 58 Diplomata dipendente pubblico presso MIUR Hobby lettura e viaggi Perchè Valmadrera ha bisogno di gente nuova e con noi diventerà una città a misura d’uomo “Se non provi a cambiare vivrai con il rimorso di non aver mai tentato”

ELEONORA ACQUISTAPACE , 33 anni Laureata in scienze politiche, convivente Appassionata di cucina e legata alle tradizioni Vorrei che Valmadrera diventasse più accogliente e offrisse più opportunità a tutti. “La felicità è reale solo se condivisa!”

LUCA BRUNO BOSCOLO, 54 anni (li compio il 28 aprile) Sposato, padre di due figli. Laureato in Giurisprudenza (o Legge?), Assistente di Polizia Locale dopo esperienze in Confcommercio e in Istituti bancari. Amo il mio lavoro, il basket, le arti marziali e il contatto con la natura… “Per fare le cose bene occorre mettere tanta passione”

MARCO POZZI 36 anni Marito, padre e cittadino di Valmadrera. Metalmeccanico abituato a faticare. Amo fare sport, la fotografia e passare del tempo con pa mia famiglia. “Se puoi non aspettare, fallo!”

RAMONA MAZZITELLI, 30 anni Cittadina di Valmadrera Collaboro alla gestione dell’attività di famiglia in Valmadrera. Per essere parte attiva nei possibili cambiamenti del luogo in cui vivo e renderlo migliore. Vorrei che Valmadrera sfruttasse a pieno tutte le sue potenzialità, rafforzando i punti già forti ed eliminando quello che non va. “Insisti, resisti, raggiungi e conquista!”

ALBERTO VASSENA, 38 anni Sposato e padre di una bimba. Laureato in Ingegneria Gestionale. Consulente e sviluppatore di software aziendali. Appassionato di economia, viaggi e corsa in montagna. “Obiettivi difficili ma non irraggiungibili!”

YLENIA PARODI 44 anni Convivo e sono mamma di uno splendido bambino. Mi sono diplomata in ragioneria amministrativa presso l’I.T.C. Parini di Lecco. Lavoro come impiegata in un’azienda artigiana. Mi sono candidata perché vorrei mettermi a disposizione della comunità in cui vivo, per una città che pensa al futuro, tenendo i piedi ben saldi a terra Vorrei che Valmadrera fosse una città vicina alle necessità e ai bisogni dei cittadini e fosse un luogo dove i nostri figli possano crescere in ambienti sicuri e stimolanti. “La vita ti offre sempre una seconda possibilità, si chiama domani.”

DELL’ORO ALDINA 59 anni Coniugata 1 figlio operaia . Mi sono candidata per poter lavorare per cercare di migliorare il futuro alle nuove generazioni. Vorrei che Valmadrera fosse più disponibile a cambiamenti per la crescita di ogniuno. “Diritti e rispetto per tutti”

MARZIA MADIA 41 anni , Assistente alla famiglia, mi sto perfezionando con ulteriori corsi per aiutare in maniera ancor più professionale, le fasce deboli della nostra comunità. Amante della natura e appassionata di montagna e sport all’aria aperta Mi sono candidata per portare il mio contributo ad un rinnovamento positivo al nostro paese Vorrei che Valmadrera fosse più aperta a nuove prospettive perché vedere le cose in maniera diversa non vuol dire perdere se stessi “L’equità dona efficienza e l’efficienza porta equilibrio nel paese”

PASQUALE PROCHILO anni 56 Sposato con due figli e orgoglioso nonno di due bellissimo bambini. Operaio presso un’azienda valmadrese. Da 25 anni volontario attivo per i servizi di emergenza, urgenza e servizi sociali Mi sono candidato per contribuire a rendere più vivibile la nostra città Vorrei che Valmadrera fosse una città che desse maggiori opportunità a i giovani, al turismo e al tempo libero “Sempre più vicino alle persone fragili”

CARLO LAZZARI, anni 21 Studente di Informatica al terzo anno, sono appassionato di calcio ed allenatore di una squadra locale, amo stare a contatto con la gente Mi candido per far sì che la voce dei giovani si faccia sentire di più a valmadrera Vorrei che valmadrera fosse più un paese per giovani, ricca di nuove iniziative “Audentes fortuna iuvant”

FILIPPO MARTINIS 20 anni Studente di Ingegneria Gestionale Sono alla mia prima esperienza politica ma ho molta voglia di dare il mio contributo alla mia comunità e voce ai ragazzi della mia età “Non si invecchia per il semplice fatto di aver vissuto un certo numero di anni, ma solo quando si abbandonano i propri ideali.”

MARIO SCOLA 50 anni Sposato con due figlie, libero professionista nel settore impianti elettrici. Volontario del gruppo protezione civile di Oggiono di cui sono stato coordinatore. Valmadrera ha tante potenzialità che sono state sottovalutate e dimenticate, vorrei contribuire alla loro riscoperta e valorizzazione. Vorrei che Valmadrera fosse una città aperta, al passo coi tempi nel rispetto delle tradizioni e a dimensione d’uomo, un polo di attrazionisia turistico che per risiederci “Arrivare in vetta è solo metà della fatica”