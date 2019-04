La lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Civate

Angelo Isella: “Competenza, dialogo e ascolto al cittadino”

CIVATE – La lista civica Noi con Voi ha definito la squadra che andrà a supportare il candidato sindaco Angelo Isella in corsa per le elezioni comunali di Civate.

“Un gruppo dinamico che vede diverse riconferme degli attuali consiglieri uscenti affiancati a volti nuovi, in particolare giovani – spiega Isella, vicesindaco uscente ed erede politico dello scomparso Baldassare Mauri – Come già fatto nella precedente amministrazione del compianto sindaco Mauri la lista è stata composta in modo tale da ‘fondere’ l’esperienza e la competenza di chi ha amministrato in questi anni con nuove idee e nuove proposte derivanti dai numerosi neo-candidati”.

“Parole chiave – prosegue Isella – saranno competenza e dialogo che riassumono lo spirito del gruppo derivante dagli anni di amministrazione alle spalle e dall’apertura al dialogo e all’ascolto che l’hanno sempre contraddistinto”.

Noi con Voi aprirà la campagna elettorale domenica 28 aprile con un aperitivo che si terrà alle ore 11.00 in Via Coppola 9 in cui sarà possibile conoscere i candidati.

Di seguito la composizione della lista che vede come capolista l’attuale assessore all’urbanistica e all’ambiente Simone Scola, persona di grande esperienza e uomo di fiducia di Isella all’interno del gruppo.

NOI CON VOI LISTA CIVICA

1. Simone Scola – Oggiono 24.09.1977 – Geologo, attuale assessore all’urbanistica e all’ambiente

2. Vittorio Colombo – Lecco 03.05.1954 – Pensionato, consigliere uscente

3. Silvia Tantardini – Lecco 12.12.1960 – Organizzatrice di Eventi, attuale assessore esterno ai servizi sociali

4. Emilio Fumagalli – Lecco 09.06.1971 – Impiegato Tecnico, consigliere uscente

5. Hermes Caimi – Lecco 06.09.1977 – Impiegato

6. Ilaria Rocco – Lecco 30.01.1993 – Maestra d’asilo

7. Jacopo Castelnuovo – Lecco 12.02.1991 – Merchandiser

8. Delia Valsecchi – Lecco 11.06.1989 – Biologa settore farmaceutico

9. Albertina Maggi – Lecco 30.07.1960 – Operatrice socio-sanitaria

10. Ernesto Colombo – Lecco 21.02.1986 – Disegnatore Meccanico

11. Renato Canali – Lecco 20.07.1959 – Pensionato

12. Francesco Ornaghi – Lecco 16.08.1991 – Impiegato, consigliere uscente