Una sola lista al voto, l’invito ai cittadini a recarsi alle urne

Angelo Isella e il suo gruppo inaugurano il proprio spazio elettorale

CIVATE – Entra nel vivo la campagna elettorale a Civate: se la corsa a sindaco è ormai scontata per l’unico candidato in gara, il vicesindaco uscente Angelo Isella, l’obiettivo della lista Noi con Voi è quello di portare la gente alle urne.

“Pur essendoci soltanto una lista in corsa è importante che la cittadinanza vada a votare in quanto soltanto superando lo sbarramento del 50%+1 dei votanti le elezioni saranno valide – ricordano – Una campagna elettorale forse più difficile rispetto ad altri contesti dove ci si può concentrare soltanto sui temi trattati, a Civate occorre sottolineare l’importanza del voto”.

Per questo la lista civica ha promosso vari incontri e ha aperto uno spazio di incontro con i cittadini dove si potranno incontrare i candidati e confrontarsi sul programma elettorale. Lo spazio sarà aperto tutte le domeniche dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Il calendario degli incontri prevede la presentazione ufficiale dei candidati venerdi’ 3 maggio alle ore 20.45 al centro sportivo Baselone, un’incontro dedicato alle famiglie con attività per i bambini sabato 18 maggio e una serata di chiusura venerdi’ 24 maggio. Altri incontri sul territorio comunale sono in via di definizione.