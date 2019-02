La reazione della Lega alla candidatura dell’ex sindaco Rusconi

“Il PD rappresenta il vecchio, chi vuole il cambiamento voti Lega”

VALMADRERA – Flavio Nogara, Lega, commenta la notizia della candidatura di Antonio Rusconi per il centrosinistra.

“Elezioni amministrative di Valmadrera, sarà un referendum tra chi condivide la politica di questi anni del PD di Rusconi e chi, al contrario, non ne può più e vuole che Valmadrera cambi rotta; tra chi vuole che il forno inceneritore continui a vivere con il teleriscaldamento e chi il forno lo vuole spegnere; tra chi ha sempre comandato senza ascoltare nessuno e chi al contrario vuole mettere al centro l’ascolto e il cittadino”.

“Ebbene chi vuole un nuovo modo di amministrare Valmadrera dovrà votare con convinzione Lega – continua Nogara – Ora partirà una fase dove chiederemo a chiunque voglia lavorare con noi di contattarci, perché comprendo che in questi anni chi governava Valmadrera comandava, ma per noi la politica è al contrario veramente condivisione, partecipazione e poi sintesi, dopo aver ascoltato tutti… tantissimi ci stanno scrivendo ma ora dobbiamo capire se di questi qualcuno vorrebbe impegnarsi in prima persona, non vogliamo escludere nessuno e negare a nessuno la possibilità di far parte della nostra squadra”.