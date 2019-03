La lista di centrosinistra sostiene l’elezione a sindaco di Antonio Rusconi

Sabato il taglio del nastro alla sede di via Roma

VALMADRERA – Prosegue la marcia di avvicinamento verso l’inizio ufficiale della campagna elettorale per la lista civica Progetto Valmadrera.

Diversi cittadini stanno aderendo al comitato promotore che sostiene Antonio Rusconi come candidato sindaco: “Siamo a 174 sostenitori – spiega Cesare Colombo il capolista e coordinatore del gruppo –, siamo molto soddisfatti perché chi ha deciso di sposare le nostre idee e proposte sono persone di ogni ambito sociale. In particolare possiamo contare sul supporto di tanti rappresentati delle associazioni storiche valmadreresi che si occupano di solidarietà, cultura e sport: valori su cui abbiamo costruito le nostre politiche fin dalla fondazione della nostra lista civica”.

La sede elettorale

Tra qualche giorno aprirà anche il quartier generale di Progetto Valmadrera.

Sabato 30 marzo, alle ore 11, in via Roma 46/B si terrà l’inaugurazione della sede della lista civica.

“Avremo così un luogo di incontro – prosegue Colombo – dove i cittadini potranno venire ogni giorno per confrontarsi con noi, portare idee e proposte. Abbiamo voluto fortemente l’apertura della sede nella via centrale della nostra città per essere vicini ai cittadini e dialogare con loro. Sappiamo che oggi gran parte del confronto avviene attraverso i social media, ma parlarsi e guardarsi negli occhi porta quel “valore umano” aggiunto in cui crediamo molto”.