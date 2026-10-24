Emergenza abitativa a Lecco, Rete per il Futuro rilancia affitti calmierati e gestione degli alloggi

L’incontro di Rete per il Futuro al centro culturale Fatebenefratelli ha affrontato il Piano Casa, la gestione ALER e le difficoltà dei proprietari ad affittare

Il progetto Habitare punta a inserire gli immobili privati inutilizzati in un circuito di affitti a canone calmierato per lavoratori, famiglie e persone in difficoltà. Tra i Comuni coinvolti c’è anche Valmadrera

VALMADRERA – L’emergenza abitativa, le difficoltà di accesso al mercato degli affitti e le possibili soluzioni a disposizione delle amministrazioni locali sono stati i temi al centro dell’incontro promosso da Rete per il Futuro, giovedì al centro culturale Fatebenefratelli di Lecco. Al confronto hanno partecipato Emanuele Manzoni, presidente della Commissione Welfare di ANCI, e Paola Golfari, esponente di Rete per il Futuro.

Alla serata erano presenti circa 30 persone, tra cui diversi amministratori locali, in carica ed ex amministratori. Il dibattito ha affrontato diversi aspetti della questione abitativa, dalla gestione degli alloggi ALER all’incidenza delle locazioni brevi, fino alle preoccupazioni dei proprietari immobiliari rispetto al rischio di morosità, indicate tra le ragioni che possono disincentivare la messa in affitto degli immobili.

Nel corso dell’incontro è stato discusso anche il Piano Casa del Governo Meloni. Rete per il Futuro ha espresso una valutazione critica sulle risorse destinate agli enti locali, ritenute insufficienti rispetto alle necessità del territorio. A titolo di esempio è stato citato il finanziamento di 20mila euro indicato per il Comune di Lecco, somma che, secondo gli organizzatori, non sarebbe adeguata a sostenere le esigenze abitative della cittadinanza.

Tra le proposte illustrate durante il confronto figura il Progetto Habitare, iniziativa finalizzata al recupero degli alloggi privati sfitti e al loro inserimento in un circuito di locazioni a canone calmierato, rivolte a lavoratori, famiglie e persone in difficoltà. Il progetto coinvolge diversi Comuni, tra cui Valmadrera, già aderente all’iniziativa.

Un’altra ipotesi emersa dal dibattito, proposta da Manzoni, riguarda la possibile costituzione di un consorzio locale tra Comuni per gestire direttamente gli immobili di proprietà pubblica. L’obiettivo sarebbe semplificare le procedure di gestione degli alloggi comunali, superando il ricorso ad ALER. Si tratta di una proposta che, riferisce Rete per il Futuro, ha suscitato interesse tra i partecipanti, ma che resta da approfondire.

Gli interventi e le domande del pubblico hanno riguardato la necessità di individuare strumenti concreti per affrontare le criticità abitative del territorio. Al termine dell’iniziativa, gli organizzatori hanno espresso una valutazione positiva sulla partecipazione e sui contenuti del confronto, indicando nella ricerca di soluzioni attuabili uno degli obiettivi dell’incontro.

Il prossimo appuntamento promosso da Rete per il Futuro è previsto per giovedì 5 novembre a Civate, negli spazi di Villa Canali, con un incontro dedicato ai servizi sociali. Interverranno Virginio Brivio, presidente di UNEBA Lecco, ente che coordina 26 realtà sociali di orientamento cattolico della provincia di Lecco, e Maria Cristina Citterio, sindaca di Lomagna.