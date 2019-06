Husqvarna. I 5 Stelle rispondono al Pd: “Avviati i primi contatti con il Ministero”

L’on. Fragomeli del PD aveva invocato l’intervento di Di Maio

Il consigliere regionale Erba (M5S): “Ci stiamo già lavorando”

VALMADRERA – Raffaele Erba risponde alla richiesta dell’onorevole Gian Mario Fragomeli che ha invocato l’intervento del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio per sbrogliare la complicata situazione dell’Husqvarna di Valmadrera.

“In questa prima fase mi sto mobilitando personalmente per inquadrare la situazione e definire il quadro generale – dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – Ho già avviato i contatti con il Ministero per lo Sviluppo Economico per poter avviare le prime eventuali interlocuzioni”.

“In caso di conferma dell’applicabilità della Cassa Integrazione Straordinaria per cessazione – continua Raffaele Erba – il Ministero sarà una tappa obbligata per avviare l’iter amministrativo e garantire quantomeno un sussidio agli 80 lavoratori a rischio”.

Il Movimento 5 Stelle si sta adoperando per trovare una via d’uscita e scongiurare le peggiori conseguenze agli operai dello stabilimento lecchese.

“Stiamo lavorando di squadra per dare un supporto e favorire l’interessamento del Ministero per la crisi dell’Husqvarna. Quindi l’Onorevole Fragomeli non si preoccupi a sollecitare il Ministro Di Maio perché stiamo già operando per suo conto”.

Come richiesto dal consigliere Erba, giovedì prossimo 13 giugno in Regione Lombardia è in programma l’audizione delle parti in IV Commissione.