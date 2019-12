Il Comune di Valmadrera: “Nessun aumento di retta per la casa di riposo”

Anche il prossimo anno la retta della RSA di Valmadrera resterà inalterata

Il sindaco Rusconi: “Scelta politica in aiuto delle famiglie in difficoltà”

VALMADRERA – La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità di non aumentare la retta della Casa di Riposo per Anziani Opera Pia Magistris che resta così inalterata dal 2016 a 1871 euro al mese, tra le più basse del territorio come sottolineano dalla stessa amministrazione comunale.

“ Si tratta – ha ribadito il sindaco Antonio Rusconi – di una scelta politica, in un momento di difficoltà economica di tante famiglie e con numerosi anziani con pensioni basse. Naturalmente il bilancio della Casa di Riposo non tiene conto, come accadrebbe in una struttura privata, dei circa 400.000 euro di investimenti stanziati quest’ anno per aria condizionata, armadi e miglioramenti delle strutture e delle integrazioni economiche per diversi ospiti che sono a carico dei servizi sociali, perché – continua a spiegare il sindaco – se questi anziani fossero ospiti di strutture esterne, a carico del Comune ci sarebbero cifre identiche o maggiori”

“Penso che sia importante che alcune entrate del Comune finiscano per aiutare le situazioni sociali di maggiori difficoltà”