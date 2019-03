Il capolista Cesare Colombo: “Abbiamo deciso di essere vicini ai cittadini”

Progetto Valmadrera sosterrà il candidato sindaco Antonio Rusconi

VALMADRERA – Inaugurata questa mattina, sabato, la sede della lista civica Progetto Valmadrera di via Roma 46/B a Valmadrera, che sosterrà il candidato sindaco Antonio Rusconi.

“Abbiamo deciso di essere vicini ai cittadini per ascoltarci e confrontarci con loro – ha spiegato il capolista Cesare Colombo – Abbiamo voluto fortemente questa sede nella via centrale della nostra città per avere un contatto diretto con le persone. Il fattore umano è sempre molto importante per noi”.

Il candidato sindaco di Progetto Valmadrera Antonio Rusconi spiega: “Propongo ai miei avversari Guido Villa e Alessandro Leidi di confrontarci su Valmadrera, sulle idee e progetti. Non mi è mai interessato parlare male delle altre persone o candidati, mi interessano solo i valmadreresi e migliorare ancora di più la città in cui vivono e lavorano. Sono circa 700 le imprese presenti in paese e sono cresciute mentre le nostre precedenti giunte governavano: siamo sempre stati al loro fianco”.

Presenti anche i giovani all’inaugurazione della sede di Progetto Valmadrera. “Un sindaco da solo non va da nessuna parte – prosegue Antonio Rusconi – la forza di una candidatura non è il simbolo, ma la squadra che deve essere di qualità e conoscere il territorio, le sue associazioni, le sue dinamiche e i rapporti umani che la caratterizzano. Questi giovani, molti provenienti dall’associazionismo, sono il futuro di Valmadrera e hanno deciso di migliorare la nostra città sostenendo la nostra lista. Alcuni di loro oggi sono proprio impegnati nell’organizzazione del ‘Valma Street Block’ ”.