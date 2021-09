Incontro promosso ad Italia Viva con l’on. Luigi Marattin per parlare del PNRR

Appuntamento giovedì sera al centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Il membro della Camera dei Deputati di Italia Viva Luigi Marattin e Presidente della Commissione Finanze, sarà presente a Lecco per discutere di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e riforma fiscale.

La sera di giovedì 16 settembre ore 20.45 il centro culturale Fatebenefratelli a Valmadrera farà da sfondo alla discussione del futuro economico italiano ed europeo.

“L’evento – spiegano da Italia Viva – vuole raccogliere i cittadini, gli amministratori e gli esponenti del settore economico per analizzare insieme i capisaldi per la ripresa economica nazionale. Come trasformare la pandemia e i suoi effetti in un’opportunità di crescita per il benessere dei cittadini e delle imprese?”

E’ gradita conferma inviando un’email all’indirizzo provincia-lecco@sedi-italiaviva.it e si specifica che per motivi di sicurezza sarà necessario essere in possesso del Green pass.